Chàng trai được ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Quân y 175 hiện ra sao?

Hai năm, thực hiện 102 ca ghép thận

Tại chương trình “Nâng cao hiểu biết về ghép thận và tuân thủ điều trị sau ghép thận”, diễn ra ngày 7/1, Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, dù chỉ khoảng 2 năm từ thời điểm được công nhận là cơ sở thứ 25 trên cả nước được phép ghép thận, nhưng bệnh viện đã thực hiện ca ghép thứ 102.

Đáng chú ý, tất cả các ca ghép thận của đơn vị đều được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi. Nhiều trường hợp có những vấn đề phức tạp, bất thường ở cả người hiến và người nhận, đặc biệt là việc giải phẫu thận hiến, nhưng đơn vị sẵn sàng tiếp nhận và đã tiến hành thành công.

Thậm chí, một số ca được tiến hành trên bệnh nhân đã ghép thận thất bại trước đó, hoặc chức năng thận không còn.

Ca ghép thận đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

TS.BS Nguyễn Việt Cường chia sẻ, để có những thành công nêu trên, không chỉ đơn thuần dựa vào năng lực y bác sĩ hay bệnh viện, mà đòi hỏi sự phối kết hợp, việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân trong quá trình khám, sàng lọc, chuẩn bị ghép và chăm sóc sau ghép.

Bác sĩ Cường phân tích, sau ghép thận, người bệnh phải sử dụng thuốc chống thải ghép ở từng mức độ. Bên cạnh đó, nếu bệnh nhân chỉ tập trung vào thuốc chống thải ghép mà quên đi các bệnh nền của bản thân (như tiểu đường, cao huyết áp) cũng là điều rất nguy hiểm.

“Nếu người bệnh có chế độ sinh hoạt không khoa học, không tuân thủ phác đồ điều trị, thận ghép vào sẽ lại hư. Lần ghép thận sau lúc nào cũng khó khăn hơn lần trước, kể cả yếu tố kỹ thuật và vấn đề miễn dịch.

Do đó, chúng tôi luôn mong mỏi làm sao từ sự đồng hành của người thầy thuốc với bệnh nhân, quả thận sau ghép giữ được đến cuối cuộc đời”, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ về mục đích tổ chức chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân ghép thận và thân nhân.

Đến nay, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công hơn 100 ca ghép thận (Ảnh: BV).

Những cuộc “hồi sinh” xúc động

Trong chương trình, nhiều câu chuyện xúc động về hành trình tìm lại cuộc đời sau khi ghép thận cũng được chia sẻ.

Một ngày của năm 2023 - khi đang đi nghĩa vụ quân sự - Đ.T.P. (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) phát hiện bị viêm cầu thận, sau thời gian xuất hiện dấu hiệu chán ăn, mệt mỏi. Sáu tháng liên tục sau đó, P. được chỉ định thực hiện thẩm phân phúc mạc, nhưng tình trạng ngày càng nặng nề.

Nghe bác sĩ thông báo về chỉ định ghép thận mới có hy vọng sống tiếp, chàng trai suy sụp tinh thần, còn nhiều người trong gia đình đều mong muốn hiến thận. Cuối cùng, cha ruột của bệnh nhân được chọn là người sẽ hiến quả thận cứu con.

“Khi bác sĩ báo bản thân sẽ trở thành trường hợp đầu tiên được ghép thận tại Bệnh viện Quân y 175, em cũng lo lắng, nhưng luôn tin tưởng vào trình độ bác sĩ. Em nhớ khi mình tỉnh dậy sau ca ghép, cảm giác ban đầu có hơi choáng, chưa hình dung được mình đã có quả thận mới, và nghĩ đến gia đình đầu tiên.

Một tháng sau, em được xuất viện về nhà. Hiện tại, sức khỏe em rất tốt, có thể sinh hoạt được bình thường, đi làm giao hàng phụ giúp gia đình.

Em muốn nhắn nhủ mọi người, nếu đã được ghép thận hãy luôn nhớ uống thuốc chống thải ghép, tuân thủ việc chăm sóc đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ và luôn giữ tinh thần lạc quan, thì mới có thể sống khỏe”, chàng trai bày tỏ.

Chàng trai trong ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Quân y 175 hiện có sức khỏe rất tốt (Ảnh: Hoàng Lê).

Còn T.T. (33 tuổi, ngụ TPHCM) - ca ghép thận thứ 4 tại Bệnh viện Quân y 175 - kể, khi biết mình đã bị suy thận giai đoạn cuối ở tuổi đời rất trẻ và tương lai đang rộng mở, cô rất sốc.

Khó khăn lớn nhất với T. là vấn đề tâm lý, khi cứ nghĩ sẽ làm gánh nặng cho gia đình đến khi hết đời. Cuối cùng, mẹ ruột của cô đã hiến quả thận để ghép cho con gái.

“Sau mổ, em cảm thấy còn khỏe hơn cả trước đó. Xin cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn mẹ…”, T. cười tươi, khi hiện tại đã tìm lại được cuộc đời.

Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - “cha đẻ” của dự án xây dựng Trung tâm ghép tạng tại Bệnh viện - chia sẻ, ông luôn nói với đội ngũ y bác sĩ, rằng hãy coi bệnh nhân là người thầy lớn nhất của mình.

Ông mong các nhân viên y tế luôn cống hiến hết mình, để biến khát vọng “hồi sinh” bệnh nhân trở thành sự thật, tiếp tục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.