Mưa lớn chuyển hướng, đến lượt Hà Tĩnh và Quảng Trị "chạy lũ"

Hà Tĩnh mưa lớn, gây ngập nhiều nơi

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 30 đến rạng sáng 31/10, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều hộ gia đình ở khu vực trũng thấp, ven sông, suối tại các phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị nước tràn vào nhà.

Nhiều hộ dân tại các địa phương này bị nước tràn vào nhà lúc rạng sáng nên không kịp trở tay. Công an các địa phương đã thức trắng đêm hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Quốc lộ 1A qua thị xã Kỳ Anh cũ của Hà Tĩnh bị ngập (Ảnh: Thu Hà).

Quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã Kỳ Anh cũ (Hà Tĩnh) sáng nay xuất hiện nhiều đoạn ngập sâu, một số tuyến đường khác bị sạt lở, phương tiện gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký công điện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến an toàn về người, tài sản.

Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giúp người dân di dời tài sản rạng sáng 31/10 khi nước tràn vào nhà (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1.

Quảng Trị mưa lớn, người dân dùng máy cày di dời tài sản

Tại Quảng Trị tiếp tục có mưa trên diện rộng. Ở các khu dân cư vùng trũng thấp phía Nam Quảng Trị, hàng trăm nhà dân vẫn bị ngập, nước đang rút dần. Lũ trên các sông Kiến Giang, Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu xuống chậm.

Khu vực phía Bắc tỉnh này sáng 31/10 có nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, nước sông, suối lên nhanh, gây ngập và chia cắt nhiều tuyến đường ở các xã Lệ Thủy, Ninh Châu, Tuyên Phú, Trung Thuần, Quảng Trạch...

Số liệu từ cơ quan chức năng cho thấy mực nước sáng 31/10 trên sông Gianh đang ở mức dưới báo động 2, dự báo sẽ tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức báo động 3 rồi giảm dần.

Nước ngập đường khiến các phương tiện không thể qua lại (Ảnh: Tiến Thành).

Tại xã Quảng Trạch, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư ngập 0,3-0,7m, làm ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân.

Chính quyền xã Quảng Trạch đã huy động dân quân và đoàn viên thanh niên hỗ trợ bà con di dời tài sản, kê cao đồ đạc, đặc biệt là lúa, gạo. Nhiều hộ dân tại xã Quảng Trạch đã huy động máy cày, chuyển lúa ra khỏi vùng trũng để tránh thiệt hại.

Người dân dùng máy cày di dời tài sản (Ảnh: Thanh Sơn).

Mưa lớn cũng gây nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất ở các sườn dốc trong tỉnh Quảng Trị.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng tại đồi Phòng Không và khu tái định cư thôn Đạm Thủy, xã Tuyên Phú.

Tỉnh Quảng Trị đã di dời 223 hộ dân với 617 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Mưa lũ những ngày qua tại Quảng Trị làm 2 người chết và trên 1.200 nhà dân bị ngập, gây ảnh hưởng đến 3.700 nhân khẩu.

Lũ rút, người dân Huế, Đà Nẵng hối hả dọn dẹp

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến sáng 31/10, tại thành phố Huế tạnh mưa, tuy nhiên mực nước trên các sông Hương, sông Bồ duy trì ở mức cao. Nước lũ tiếp tục tràn qua khu vực Đập Đá (nối phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ), các tuyến đường dạo bộ dọc 2 bờ sông Hương vẫn bị ngập.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, một trong những địa bàn bị ngập sâu, nước lũ chia cắt hơn 10 ngày nay, cho biết đến sáng nay trên địa bàn còn 10 tổ dân phố ngập sâu. Các lực lượng chức năng đang theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế để có phương án hỗ trợ người dân.

Bùn, rác thải bủa vây nhiều tuyến đường ở Huế sau khi lũ rút (Ảnh: Vi Thảo).

Tại các khu vực nước lũ đã rút ở thành phố Huế, người dân đang khẩn trương dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. Chính quyền địa phương cùng các đơn vị trên địa bàn đã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân, trường học khắc phục hậu quả.

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ kéo dài tại khu vực di tích Kinh thành Huế. Phó Thủ tướng đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, nước rút đến đâu làm sạch di tích đến đó, sớm mở cửa đón khách tham quan trở lại.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ sau mưa lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình di sản thế giới mà Huế đang thay mặt cả nước quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính động viên đội ngũ nhân viên, người lao động đang khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu di tích cố đô Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, đến sáng 31/10, nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,26m, cao hơn báo động 2 là 0,26m, trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt 3,39m, thấp hơn báo động 3 là 0,11m.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo, trong những ngày tới, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 31/10 đến ngày 9/11 phổ biến 500-700mm, có nơi trên 900mm.

Tại Đà Nẵng trời cũng đã hửng nắng, lũ trên thượng nguồn các sông đã giảm khá nhiều so với ngày 30/10, lũ ở hạ nguồn cũng rút dần.

Sáng 31/10, một số tuyến đường ở phố cổ Hội An vẫn còn ngập sâu (Ảnh: Ngô Linh).

Tại phố cổ Hội An nước đã rút, tuy nhiên, một số tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu... vẫn còn ngập 1-1,5m.

Tranh thủ nắng ráo, nước còn chưa rút hết, người dân bắt đầu dọn dẹp hàng quán với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy".

Xuất hiện vết nứt dài trên đồi, Quảng Ngãi di dời người dân khẩn cấp

Sáng 31/10, mưa tại tỉnh Quảng Ngãi đã giảm, mực nước các sông hạ xuống mức báo động 1-2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, toàn tỉnh vẫn đang gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề.

Chính quyền địa phương cùng người dân vùng cao Quảng Ngãi khắc phục sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

Theo thống kê ban đầu, tại Quảng Ngãi có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ dân với hơn 3.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Toàn tỉnh có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế và giáo dục hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính gần 315 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hơn 200 điểm sạt lở đã xuất hiện trên địa bàn Quảng Ngãi. Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở ở xã Ngọc Linh, khiến 400 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu ở 5 thôn bị cô lập hoàn toàn.

Tuyến đường vùng cao ở Quảng Ngãi chia cắt do sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

Hiện nay, tại một số xã vùng núi như Măng Ri và Sơn Hà, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời hàng chục hộ dân do trên các sườn núi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa gần 400mm. Dự báo trong 48 giờ tới, mưa lớn còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.