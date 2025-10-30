Lũ rút để lại lớp bùn dày trong hai bệnh viện lớn ở Đà Nẵng

Tối 30/10, khi nước lũ bắt đầu rút tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đã chỉ đạo lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ dọn bùn và khử khuẩn tại 2 bệnh viện trọng điểm.

Hai cơ sở y tế được ưu tiên là Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn. Đây là các bệnh viện lớn, phục vụ hàng chục nghìn người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Nước đang rút dần, lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp (Ảnh: A Núi).

Sau nhiều ngày ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang và các khoa, phòng của 2 bệnh viện nêu trên đều bị phủ một lớp bùn dày. Nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm ướt, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, cùng với lực lượng dân quân, tự vệ và y, bác sĩ tại 2 bệnh viện, đã khẩn trương vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất và phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Lớp bùn non đóng dày tại bệnh viện sau nhiều ngày bị ngập nước (Ảnh: A Núi).

Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất và vôi bột đã được huy động ngay trong đêm để đẩy nhanh tiến độ, nhằm đảm bảo các cơ sở y tế sớm hoạt động bình thường trở lại, phục vụ tốt công tác khám và điều trị cho nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân để khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục đời sống sinh hoạt.