Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, nhiều nội dung mới chưa có tiền lệ

Chiều 15/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những cống hiến quan trọng của các thế hệ Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trong suốt những năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Anh Dũng).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trải qua 15 nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Riêng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ.

Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã tổ chức 19 kỳ họp, thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, có nhiều quyết sách mang tính lịch sử, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để phục hồi kinh tế, cải cách thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV đã khẳng định vị thế là một tập thể mạnh, bản lĩnh, giàu trí tuệ và kinh nghiệm; luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đóng góp thiết thực vào thành công chung của Quốc hội và sự phát triển của địa phương; phát huy vai trò cầu nối, phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị với trách nhiệm lớn lao, mỗi đại biểu trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử.

Toàn cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Anh Dũng).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia xây dựng luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 và các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2026 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cần giữ gìn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác nhân sự; lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối”, phản ánh nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bày tỏ trân trọng những đóng góp, cống hiến to lớn, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ đại biểu và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà lưu niệm tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quốc Hương).

Ông cũng mong muốn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội với cử tri và nhân dân; lắng nghe, chủ động đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Nhân dịp này, 11 đại biểu Quốc hội, 13 tập thể và 14 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV.