Dreame AirPursue PM20: Máy lọc không khí đa tính năng nhưng có cần thiết?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế bắt mắt.

- Hiệu suất làm sạch tốt.

- Đa dạng công năng.

+ Hạn chế:

- Điều khiển giọng nói chưa hỗ trợ tiếng Việt.

- Giá cao.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Dreame AirPursue PM20 sẽ phù hợp để sử dụng ở phòng khách hoặc phòng ngủ có diện tích lớn. Thiết bị dành cho nhóm người dùng có yêu cầu cao về các trải nghiệm tự động hóa, nhiều tính năng nâng cao hữu dụng với gia đình có người cao tuổi, trẻ em hoặc người dễ mắc các triệu chứng dị ứng.

Nếu bạn chỉ sử dụng trong một căn phòng có diện tích nhỏ và không cần đến các tính năng phụ trợ, nhiều thiết bị khác với giá bán dễ tiếp cận hơn vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu này.

Thiết kế và khả năng kết nối

Dreame AirPursue PM20 sở hữu ngoại hình tương đồng với một số dòng máy lọc không khí cao cấp từ các thương hiệu khác. Thiết bị có trọng lượng gần 18kg, cùng kích thước tổng thể nhỉnh hơn phần lớn các dòng máy lọc không khí phổ thông trên thị trường.

Điểm cộng là mặt đáy được trang bị hệ thống 4 bánh xe, cho phép người dùng có thể di chuyển thiết bị giữa các phòng hoặc các vị trí khác nhau trong nhà mà không cần tốn nhiều sức lực.

Khu vực hình trụ tròn bên dưới là nơi chứa hệ thống lọc bụi. Phần vỏ ngoài được bao phủ một lớp chắn dạng đục lỗ màu vàng đồng. Lớp vỏ này có thể dễ dàng tháo lắp và vệ sinh với cơ chế hít nam châm. Trong khi đó, phần thân trên với thiết kế dạng vòm cầu là vị trí đặt cửa thoát khí chính và có thể xoay 180 độ.

Một trong những vấn đề mà nhiều máy lọc không khí phổ thông gặp phải là không thể đẩy luồng khí sạch đi xa. Thiết kế 2 cửa gió trên Dreame AirPursue PM20 có thể giải quyết được bài toán này.

Cơ chế cửa gió 2 chiều tạo ra 2 kiểu luồng khí khác nhau. Với luồng khí hướng lên, không khí sạch được đẩy mạnh lên phía trên, giúp lưu thông và chia không khí đều trong toàn bộ không gian. Thiết bị có khả năng làm sạch đồng đều cho không gian tối đa 100 mét vuông.

Với luồng khí hướng về phía trước, không khí được thổi thẳng theo hướng được xác định. Hiểu một cách đơn giản, thiết bị hoạt động tương tự một chiếc quạt và có thể đẩy luồng khí sạch đã qua xử lý tối đa ở khoảng cách 10 mét. Sự kết hợp của 2 hướng gió cho phép Dreame AirPursue PM20 hoạt động linh hoạt như một máy lọc không khí và một chiếc quạt làm mát.

Phía trước còn tích hợp một màn hình LCD có khả năng hiển thị các chỉ số không khí theo thời gian thực. Màn hình này cung cấp thông tin chi tiết về chỉ số ô nhiễm như PM1.0, PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm, cũng như trạng thái hoạt động của máy hay độ bẩn của bộ lọc.

Dreame AirPursue PM20 tích hợp sẵn các phím cứng trên thân máy và điều khiển từ xa để người dùng có thể điều chỉnh các chức năng. Mặt trước có một vị trí dùng để hít bộ điều khiển tránh thất lạc. Tuy vậy, phần nam châm này có lực hút không quá mạnh nên nếu đặt lệch hoặc không cẩn thận, bộ điều khiển vẫn có thể bị rơi.

Bên cạnh đó, thiết bị cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng Dreamehome trên điện thoại thông minh để điều khiển một cách trực quan hơn. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể thiết lập chế độ hoạt động, theo dõi các thông tin về chất lượng không khí, tình trạng vật tư tiêu hao và thời gian bảo trì thiết bị.

Ứng dụng còn hiển thị biểu đồ diễn biến chất lượng không khí trong cả ngày. Người dùng có thể theo dõi và xác định xem khoảng thời gian nào không khí ô nhiễm nhất, từ đó lên phương án chuẩn bị trước để hạn chế tác động từ môi trường bên ngoài.

Máy cũng hỗ trợ tương tác bằng giọng nói. Tuy vậy, khá đáng tiếc khi tính năng này hiện chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.

Hiệu suất hoạt động và các tính năng

Dreame AirPursue PM20 sử dụng hệ thống lọc 4 lớp. Trong đó, lớp vỏ từ tính ngoài cùng đóng vai trò như một lá chắn, ngăn chặn bụi bẩn, tóc và các hạt lớn, bảo vệ các bộ lọc bên trong. Đồng thời, lớp vỏ này còn có chức năng kéo dài tuổi thọ cho bộ lọc HEPA.

Lớp lọc chính sử dụng bộ lọc composite hiệu suất cao có khả năng giữ lại các hạt bụi siêu nhỏ với hiệu suất lọc lên đến 99,97%. Ngoài ra, bộ lọc còn có thể loại bỏ các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi, virus, vi khuẩn và các hạt nhỏ khác.

Thứ ba là lớp than hoạt tính có khả năng hấp thụ và giữ lại toluene, VOC và các khí dễ bay hơi có hại khác để giảm ô nhiễm không khí trong nhà, ví dụ như khói thuốc. Cuối cùng là lớp lọc Formaldehyde được thiết kế đặc biệt để xử lý formaldehyde.

Bên cạnh hệ thống lọc vật lý nhiều lớp, máy còn được trang bị 2 công nghệ diệt khuẩn gồm công nghệ UVC quang phân tử và công nghệ Plasma Nova. Sự kết hợp này mang đến khả năng khử trùng và khử mùi tốt hơn, giúp loại bỏ vi khuẩn và virus bị kẹt lại trên bộ lọc.

Hệ thống lọc trên Dreame AirPursue PM20 được thiết kế gồm 2 phần và bao phủ gần 360 độ, giúp mang lại hiệu quả lọc không khí ổn định ở gần như mọi góc. Máy có khả năng giữ lại các hạt bụi siêu nhỏ và chất gây dị ứng kích thước 0,3 micron, đồng thời có thể xử lý 14 loại chất ô nhiễm và 9 loại vi khuẩn, virus phổ biến.

Thiết bị còn tích hợp công nghệ Enviro Detect, cho phép theo dõi chuyển động của người dùng theo thời gian thực, tự động bật máy và điều chỉnh hướng gió đến đúng vị trí.

Cụ thể, máy sẽ sử dụng radar để phát hiện sự hiện diện và chuyển động của người dùng trong phạm vi hoạt động. Khi phát hiện có người trong phạm vi bán kính 3m, máy lọc không khí sẽ tự động bật mà không cần nhấn nút nguồn thủ công.

Cảm biến sẽ liên tục ghi nhận vị trí của người dùng trong khu vực phủ sóng khoảng 120 độ phía trước máy và phạm vi lên đến 5m. Khi chỉ có một người, luồng gió sẽ hướng đến vị trí của người đó. Khi có nhiều người, luồng gió sẽ di chuyển từ trái sang phải, đảm bảo không khí được phân phối đều.

Bên cạnh khả năng lọc và làm mát, Dreame AirPursue PM20 còn tích hợp chức năng sưởi ấm. Máy có thể làm ấm không khí và đạt nhiệt độ 40 độ C tại cửa thoát gió chỉ trong vòng 3 giây. Người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ mong muốn trong từ 0 đến 40 độ C thông qua nút bấm trên điều khiển hoặc với ứng dụng.

Dĩ nhiên, người dùng sẽ không thể kỳ vọng tính năng này có thể thay thế máy sưởi hoặc máy điều hòa nhiệt độ chuyên dụng. Việc tích hợp tính năng sưởi ấm được xem là giải pháp giúp thổi luồng khí sạch đến người dùng mà không gây ra cảm giác lạnh buốt, đặc biệt là trong những điều kiện thời tiết lạnh như mùa đông.

Trải nghiệm thực tế cho thấy tính năng sưởi ấm sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi người dùng sử dụng trong bán kính 2m trở lại. Luồng khí khi thổi đến vị trí ngồi vẫn còn cảm thấy được hơi ấm. Nếu khoảng cách ngồi xa trên 3m so với máy, người dùng gần như không còn cảm nhận được hơi ấm.

Tổng kết

Máy lọc không khí Dreame AirPursue PM20 đang được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 18 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Dyson Purifier Hot + Cool HP2 De-NOx, LG PuriCare AeroTower.

Đây là giải pháp lọc không khí cho phòng khách hoặc phòng ngủ rộng nhờ khả năng làm sạch đồng đều khu vực lên đến 100 mét vuông. Thiết bị phù hợp với nhóm người dùng có yêu cầu cao về các trải nghiệm tự động hóa, nhiều tính năng nâng cao hữu dụng với gia đình có người cao tuổi, trẻ em hoặc người dễ mắc các triệu chứng dị ứng.

Tuy vậy, việc trang bị quá nhiều tính năng và công nghệ vừa là điểm cộng nhưng cũng vừa gây ra bất lợi khi điều này khiến cho giá thành sản phẩm tăng cao. Nếu bạn chỉ cần một chiếc máy lọc không khí cơ bản và không sử dụng đến các tính năng thông minh khác, nhiều thiết bị với mức giá dễ tiếp cận hơn vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu này.