Phát hiện 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn ở ven sông Lô

Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xác minh 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn có nguồn gốc từ thời chiến tranh tại bờ sông Lô, thuộc khu Tân Minh (Hùng Long), xã Chân Mộng.

Theo báo cáo của UBND xã Chân Mộng, người dân phát hiện 9 vật thể này ở ven sông, cách chân cầu Kim Xuyên khoảng 2km. Chính quyền địa phương đã tổ chức khoanh vùng, căng dây cảnh báo, đặt biển báo nguy hiểm và bố trí dân quân, công an canh gác 24/24 giờ.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xử lý bom mìn có nguồn gốc từ chiến tranh (Ảnh tư liệu: Phú Thọ).

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy vật thể nghi là lựu đạn, mìn theo đúng quy định về xử lý bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Trường hợp cần thiết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ báo cáo và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ lực lượng, phương tiện, kỹ thuật.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực xử lý; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo UBND xã Chân Mộng duy trì các biện pháp khoanh vùng, canh gác 24/24 giờ, không để người dân, phương tiện ra vào khu vực trên.

Xã Chân Mông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, không hoạt động, sản xuất gần khu vực nguy hiểm cho đến khi xử lý xong.