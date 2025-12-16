Công trường nút giao phức hợp lớn nhất phía Đông TPHCM nhộn nhịp thi công

Dự án nút giao Mỹ Thủy, công trình trọng điểm của TPHCM nhằm giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái và cầu Phú Mỹ, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn cuối. Khởi công từ năm 2016, dự án đóng vai trò huyết mạch, kết nối các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công).

Các hạng mục thuộc giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành trong giai đoạn 2019-2021, bao gồm cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 vào Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3. Giai đoạn 3 của dự án chính thức khởi công vào ngày 14/3, hướng tới hoàn thiện toàn bộ nút giao.

Với tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, khi hoàn thành, nút giao Mỹ Thủy được kỳ vọng sẽ giúp gần 20.000 lượt container/ngày ra vào cảng Cát Lái lưu thông thuận lợi, chấm dứt tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ghi nhận tại công trường những tháng cuối năm cho thấy không khí thi công nhộn nhịp, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đảm bảo tiến độ.

Tại hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải, phần kết cấu chính đang dần hình thành.

Hạng mục cầu vượt số 2, với gần 10 trụ cầu kéo dài từ hướng Phà Cát Lái đến cầu Phú Mỹ, cũng đang được xây dựng và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công dầm.

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn còn tồn tại một số bất cập. Lượng xe container và xe tải lưu thông liên tục qua khu vực công trường đã gây ra tình trạng bụi bặm dày đặc, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Anh Ngô Chiêu (26 tuổi) chia sẻ: "Mỗi lần đi qua đây tôi đều phải trùm kín vì bụi quá nhiều. Mong dự án sớm hoàn thành để đường sá thông thoáng, bớt khói bụi".

Bên cạnh các hạng mục cầu, hệ thống đường gom gồm tuyến số 1, số 2 và số 3 thuộc giai đoạn 3 cũng có những chuyển biến rõ rệt. Tuyến số 2, chạy từ phà Cát Lái, men theo dưới dạ cầu Kỳ Hà 3 và tiếp tục đi qua dưới dạ các cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 2, Mỹ Thủy 3, hướng đến khu vực cầu Kỳ Hà 2, hiện đang được san ủi mặt bằng và tạo hình nền đường.

Tuy nhiên, tuyến số 3 (bên trái ảnh), nằm dưới chân cầu Mỹ Thủy 2 và kết nối về hướng cầu Phú Mỹ, dù đã hình thành từ trước nhưng đang triển khai chậm hơn do vướng mắc về mặt bằng và điều phối thi công.

Nguyên nhân chính của việc chậm trễ bàn giao mặt bằng là do tranh chấp đất đai, chồng lấn ranh giới, khiếu nại hành chính hoặc chưa bố trí được nền tái định cư phù hợp cho người dân.

Dự án bao gồm hai thành phần chính: phần xây lắp với tổng vốn 1.826 tỷ đồng và phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 1.623 tỷ đồng. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 16,6ha, liên quan đến 195 hộ dân.

Theo kế hoạch, giai đoạn 3 sẽ được triển khai theo hướng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/4/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía đông TPHCM, kết nối đồng bộ với tuyến Vành đai 2 và các tuyến đường trục hướng tâm.

Vị trí nút giao Mỹ Thủy (Đồ hoạ: Bảo Quyên)