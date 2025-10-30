Các tỉnh Trung Bộ sắp có mưa rất to, có nơi trên 700mm

Tối 30/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 4/11.

Trong đó, từ chiều tối 30/10 đến ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Từ đêm 31/10 đến ngày 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Phố cổ Hội An sáng 30/10 chìm trong biển nước mênh mông (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, khu vực miền Trung vừa có một đợt mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền và người dân.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo dành dung tích phòng lũ cho hạ du. Duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều.

Dự báo từ đêm 30/10 đến ngày 2/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

Các địa phương phải tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục.