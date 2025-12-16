Toạ đàm: Tiêm vaccine cúm A thế nào để bảo vệ an toàn cho trẻ và người lớn?
(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của cúm A, cộng hưởng ô nhiễm và bụi mịn nghiêm trọng, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Cúm A gia tăng: Tiêm vaccine thế nào để an toàn cho trẻ và người lớn?”.
Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về nguy cơ của cúm mùa, cách nhận diện sớm, điều trị đúng và đặc biệt là vai trò của tiêm chủng an toàn, tọa đàm trực tuyến xoay quanh vấn đề phòng chống cúm mùa được báo Dân trí kết hợp hệ thống tiêm chủng VNVC tổ chức lúc 9h30 thứ Ba, ngày 16/12.
Với chủ đề "Cúm A gia tăng: Tiêm vaccine thế nào để an toàn cho trẻ và người lớn?", tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp, y tế dự phòng, tiêm chủng và đại diện cơ quan quản lý:
Tại điểm cầu Hà Nội:
- TS.BS Vũ Ngọc Long, phụ trách điều hành Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế.
- TS.BS Nguyễn Quang Đợi, Phó khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy;
Tại điểm cầu TPHCM:
- BS.CKII Mã Thanh Phong, Trưởng Đơn vị Hô hấp, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM;
- BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC;
Xin mời các bạn theo dõi cuộc giao lưu.