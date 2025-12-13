Người đàn ông ở TPHCM nhậu say quên lối về, ghé chốt đo cồn để hỏi đường

Tối 12/12, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng PC08, Công an TPHCM) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi) và đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thuận An), qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung (Ảnh: L.A.).

Tại chốt kiểm tra trên đường Huỳnh Văn Lũy, trong lúc CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế, một người đàn ông lái xe máy có dấu hiệu loạng choạng tấp vào chốt CSGT để hỏi đường.

Nhận thấy người này có biểu hiện say xỉn, hơi thở có mùi bia rượu nên cán bộ CSGT yêu cầu tài xế kiểm tra nồng độ cồn, kết quả là 1,222mg/l khí thở.

Người này thừa nhận đã nhậu say và không nhớ đường về, anh ta thấy chốt CSGT nên ghé vào hỏi đường chứ không nghĩ ở đây đang đo nồng độ cồn.

Với mức vi phạm gấp 3 lần kịch khung, người đàn ông này bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn bị CSGT xử phạt (Ảnh: L.A.).

Cũng tại chốt kiểm tra này, CSGT phát hiện một người đàn ông lái xe máy chở theo thùng bia nên yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, kết quả người này vi phạm ở mức 0,025mg/l khí thở.

Người này cho biết, anh làm nghề thợ hồ. Chiều cùng ngày, sau khi hết công việc, anh ta cùng đồng nghiệp mua bia nhậu, nhưng sợ bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn nên anh chỉ uống 2 lon rồi chở thùng bia về phòng trọ để tiếp tục nhậu.