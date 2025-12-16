Một doanh nghiệp đề xuất xây cầu Cát Lái gần 17.700 tỷ đồng

Cụ thể, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã chứng khoán: CC1) được chấp thuận là nhà đầu tư lập đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mà doanh nghiệp lập ra, tiến độ thực hiện trong 4 năm (2025-2029). Tổng thời gian thi công dự kiến phần cầu, đường là khoảng 48 tháng.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 17.694 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí lãi vay. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 3.400 tỷ đồng; chi phí xây dựng gần 9.500 tỷ đồng.

Phương án đầu tư xây dựng cầu Cát Lát (Nguồn: CC1).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,6km, đi qua phường Cát Lái (TPHCM) và xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án được triển khai nhằm thay thế phà Cát Lái hiện hữu, kết nối Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TPHCM và các khu vực lân cận.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ hình thành tuyến kết nối giao thông liên vùng giữa TPHCM, tỉnh Đồng Nai và các địa phương trong khu vực, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực. Công trình đồng thời tạo thêm trục kết nối giữa TPHCM và sân bay quốc tế Long Thành thông qua đường tỉnh 25C, khắc phục tình trạng quá tải của bến phà hiện nay, vốn không còn đáp ứng nhu cầu thông hành.

Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương giữa các địa phương, đặc biệt là giữa các khu công nghiệp với các khu công nghiệp, cảng biển trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

Theo đánh giá, việc đầu tư xây dựng cầu Cát Lái là hết sức cần thiết, không chỉ về mặt giao thông mà còn đóng vai trò mắt xích quan trọng trong hệ thống các dự án chiến lược cấp vùng và quốc gia. Công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, hỗ trợ phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ logistics tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.