Một nút nhấn 8.800 tỷ đồng gửi vào tài khoản 40.000 bị hại Vạn Thịnh Phát

Thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, năm nay công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có bước chuyển biến tích cực. Đến nay đã thi hành xong 6.471 việc có điều kiện (đạt trên 82%), thu hồi hơn 27.416 tỷ đồng - tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều vụ án đặc biệt lớn như Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC , Công ty địa ốc Alibaba, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát… được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại một phiên tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu tất yếu, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của mô hình tổ chức thi hành án mới.

Với 10 hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ đang được triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án điện tử đã có gần 118.000 quyết định được ban hành.

Phần mềm biên lai điện tử đã phát hành trên 439.000, tương ứng số tiền gần 37.460 tỷ đồng. Thí điểm gửi thông báo thi hành án dân sự cho đương sự qua ứng dụng VNeID với 1.872 lượt tại TPHCM.

“Riêng thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát, công nghệ đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt: Chỉ cần một nút nhấn là có hơn 8.800 tỷ đồng được gửi vào tài khoản của hơn 40.000 trái chủ. Những con số này cho thấy sự ưu việt thực sự so với việc phải xử lý thủ công như trước đây”, Bộ Tư pháp cho hay.

Bộ này đặt mục tiêu thời gian tới người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình, tiến độ cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự kiểm soát.

Trên cơ sở đó, hệ thống thi hành án dân sự đang xây dựng và thử nghiệm nền tảng số nhằm triển khai đồng bộ, thông suốt các trình tự, thủ tục nghiệp vụ qua môi trường điện tử, tiệm cận những chuẩn mực quản trị hiện đại.

Điều này không chỉ giúp hiệu quả trong quản lý nhà nước, góp phần giảm tải áp lực công việc, hạn chế thấp nhất những sai sót, vi phạm, tiêu cực mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài Cục Quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, cả nước hiện có 34 Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố và 355 Phòng Thi hành án dân sự khu vực.