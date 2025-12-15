Hải Phòng đi đầu cả nước trong triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù

Ngày 15/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cho biết năm 2025, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 187.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa lần đầu đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm 2024.

Hải Phòng đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân đầu tư công theo kế hoạch địa phương giao, với hơn 32.500 tỷ đồng đã được giải ngân. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, 89,7% thủ tục hành chính được cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết, thành phố xếp hạng 2/34 về cải cách hành chính.

Thành phố đã khởi công các dự án lớn như Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng với tổng vốn khoảng 178.000 tỷ đồng. Hải Phòng kiến nghị Chính phủ bổ sung khoảng 40.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 cho các dự án giao thông liên kết vùng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Hải Phòng, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP cao và thu nội địa đạt mức kỷ lục. Phó Thủ tướng khẳng định Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ủng hộ các kiến nghị về phát triển điện gió ngoài khơi, chuyển đổi năng lượng xanh, và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành (Ảnh: Đàm Thanh).

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng công tác quy hoạch, sớm hoàn thiện các tuyến giao thông liên kết vùng. Chính phủ đồng tình với kiến nghị thí điểm điện gió ngoài khơi, chuyển đổi năng lượng xanh và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất của Hải Phòng và yêu cầu nghiên cứu phương án tăng cường biên chế, các phòng chuyên môn cho cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.