Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, trời mưa rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 15 và ngày 16/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo khoảng ngày 17-18/12, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trời mưa, rét.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm 15 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 16/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.