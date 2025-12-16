5 thủ phạm giấu mặt khiến tủ lạnh vẫn hôi dù đã được vệ sinh sạch bong

Chúng ta thường có thói quen chỉ vệ sinh những gì nhìn thấy được như các kệ kính, ngăn đựng rau hay cánh cửa tủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia gia dụng, mùi hôi dai dẳng thường xuất phát từ những bộ phận khuất tầm nhìn, hay bị lãng quên trong quá trình dọn dẹp.

Nếu chiếc tủ lạnh nhà bạn vẫn bốc mùi bí ẩn dù nhìn qua có vẻ sạch bong, hãy kiểm tra ngay 5 vị trí dưới đây.

Tủ lạnh vẫn hôi dù đã lau sạch? Có thể bạn đang bỏ sót những “thủ phạm” giấu mặt cần xử lý ngay (Ảnh: Getty).

5 góc chết bị bỏ quên khiến tủ lạnh bốc mùi

Khay hứng nước thải phía sau tủ

Đây chính là "nghi phạm" số một nhưng lại ít được người dùng để ý nhất. Cơ chế hoạt động của tủ lạnh là ngưng tụ hơi nước và dẫn chúng xuống một khay hứng nằm ở phía sau, gần đáy tủ (thường ở khu vực gần máy nén).

Tại đây, nước sẽ tự bốc hơi nhờ nhiệt độ của máy. Tuy nhiên, nếu nước thịt sống, sữa hoặc chất lỏng hữu cơ rò rỉ và chảy xuống khay này, chúng sẽ đọng lại, gặp nhiệt độ ấm nóng của máy móc và tạo ra mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra cả căn bếp. Hãy kiểm tra mặt sau tủ lạnh, tháo khay này ra (nếu được) và vệ sinh kỹ bằng nước nóng pha giấm.

Bên dưới các ngăn kéo đựng rau củ

Tháo các ngăn nhựa ra để rửa là chưa đủ. Bạn cần cúi xuống và nhìn kỹ vào phần sàn tủ nằm bên dưới vị trí đặt các ngăn kéo đó. Đây là nơi các giọt nước ép trái cây, vụn rau thơm hay nước rã đông thịt cá thường xuyên rơi vãi và tích tụ lâu ngày.

Một hỗn hợp gồm nước ấm và giấm trắng sẽ giúp bạn làm sạch và khử khuẩn triệt để khu vực này.

Hệ thống gioăng cao su ở cửa tủ

Những nếp gấp của gioăng cao su là nơi trú ngụ lý tưởng của vụn bánh mì, mốc đen và vi khuẩn. Vì có màu xám hoặc đen, lại nằm ở khe hẹp nên mắt thường rất khó phát hiện vết bẩn.

Hãy dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ nhúng vào dung dịch tẩy rửa nhẹ để chà sạch từng khe nhỏ, bạn sẽ bất ngờ với những gì mình lấy ra được từ đó.

Ngăn đá và những viên nước đá "nhiễm mùi"

Nhiều người lầm tưởng vi khuẩn không thể sống ở nhiệt độ âm, nên ngăn đá thường ít được vệ sinh hơn. Thực tế, ngăn đá và ngăn mát thường có luồng khí lưu thông qua lại. Nếu bạn trữ thịt cá lâu ngày hoặc bảo quản không kín, mùi tanh sẽ ám vào nhựa và đặc biệt là ám vào đá viên.

Hãy thử kiểm tra bằng cách ngửi túi đá hoặc khay làm đá. Nếu thấy mùi lạ, đó là lúc bạn cần xả đông, vệ sinh toàn bộ ngăn đá và vứt bỏ những thực phẩm đã quá hạn.

Bộ phận lọc nước và ống dẫn

Với các dòng tủ lạnh hiện đại side-by-side có chức năng lấy nước hoặc làm đá tự động, nấm mốc bên trong đường ống dẫn nước là một nguyên nhân gây mùi phổ biến. Nếu nước lấy từ tủ có mùi lạ, hãy thay bộ lọc nước theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc gọi thợ chuyên nghiệp để sục rửa đường ống.

Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, cả bên trong lẫn bên ngoài, giúp tủ lạnh sạch, hết mùi khó chịu (Ảnh: Getty).

Bí kíp "khóa hương" cho tủ lạnh luôn thơm mát

Sau khi đã xử lý tận gốc các nguyên nhân gây mùi, hãy áp dụng những mẹo nhỏ sau để tủ lạnh gia đình luôn là nơi lưu trữ thực phẩm an toàn và dễ chịu:

Tận dụng "thần dược" bếp nhà: Thay vì chỉ dùng baking soda, bạn có thể đặt vào tủ một bát nhỏ chứa bã cà phê phơi khô. Bã cà phê hút mùi cực tốt và để lại hương thơm nhẹ nhàng, rất hợp "gu" người Việt. Than hoạt tính cũng là một lựa chọn tuyệt vời với khả năng khử độc tố.

Tinh chất vani: Một mẹo nhỏ từ các bà nội trợ phương Tây là thấm vài giọt tinh chất vani vào bông gòn rồi đặt trong một chiếc bát nhỏ ở góc tủ. Hương vani sẽ giúp lấn át mùi thực phẩm nhẹ và tạo cảm giác ngọt ngào khi mở cửa tủ.

Nguyên tắc "hộp kín": Hãy từ bỏ thói quen cho cả bát canh hay đĩa thức ăn thừa vào tủ mà không đậy nắp. Sử dụng hộp thủy tinh có gioăng cao su kín hơi không chỉ ngăn mùi lan ra mà còn giúp thực phẩm tươi lâu hơn gấp nhiều lần.