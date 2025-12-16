Tá hỏa khi lô đất trúng đấu giá không có thật, nhiều năm đòi đất bất thành

Ngày 15/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết năm 2007, ông tham gia đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm đó, hội đồng đấu giá đất cho biết khu dân cư này có 19 lô đất. Trong đó có 16 lô đã được đấu giá thành công. Đợt đấu giá mà ông Dũng tham gia chỉ còn lại 3 lô số 17, 18 và 19. Ông Dũng quyết định đấu giá lô 18 và 19.

Sơ đồ phân lô được phê duyệt thể hiện rõ khu dân cư Cây Trắc có 19 lô đất, nhưng khi ông Dũng làm nhà mới phát hiện lô đất này không có trên thực địa (Ảnh: Quốc Triều).

“Tôi đấu giá trúng 2 lô đất liền kề. Trong đó lô đất số 19 có diện tích 90m2, số tiền trúng đấu giá là 183 triệu đồng”, ông Dũng nói.

Tháng 3/2008, UBND huyện Bình Sơn cũ đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dũng đối với 2 thửa đất đã trúng đấu giá.

Năm 2018, ông Dũng có nhu cầu xây nhà trọ trên 2 thửa đất nêu trên. Tuy nhiên khi ông làm lễ động thổ đã xảy ra tranh chấp với chủ nhân lô đất số 17. Sự việc được ông Dũng trình báo với chính quyền địa phương.

Khi cán bộ địa chính kiểm tra hiện trạng các thửa đất mới phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Ông Dũng “tá hỏa” bởi lô đất số 19 mà ông đã trúng đấu giá, được cấp sổ đỏ lại không có trên thực địa.

Ông Dũng đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan để đòi quyền lợi chính đáng nhưng bất thành. Cuối năm 2025, ông Dũng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Bình Sơn.

Ngày 13/12, UBND xã Bình Sơn mời gia đình ông Dũng lên làm việc. Buổi làm việc do bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, chủ trì.

Nhiều năm qua, ông Dũng ủy quyền cho người con trai đi kiến nghị khắp nơi để đòi lại đất nhưng bất thành (Ảnh: Nguyễn Trực).

Tại buổi làm việc, các đơn vị chuyên môn của xã Bình Sơn cũng xác nhận ông Dũng đã trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng lô đất này không có trên thực địa.

UBND xã Bình Sơn kết luận do lô đất số 19 không có trên thực địa nên không có cơ sở để giải quyết việc giao đất cho ông Dũng.

“Tôi trúng đấu giá và đã được cấp sổ đỏ mà giờ lại không có đất trên thực địa. Tôi làm đơn kiến nghị gửi khắp nơi nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Dũng bày tỏ bức xúc và cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị để đòi quyền lợi chính đáng.