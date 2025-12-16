Có camera AI, vì sao vẫn cần CSGT trực tiếp "xuống đường"?

Ngày 15/12, tại họp báo kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát giao thông đã chia sẻ về tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông và định hướng tổ chức công tác của lực lượng CSGT trong thời gian tới.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT, thời gian qua, Cục đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành Đề án quy hoạch Trung tâm dữ liệu quản lý giám sát và xử lý vi phạm giao thông.

Trung tâm này gồm Trung tâm cấp 1 tại Cục CSGT và 34 Trung tâm cấp 2 đặt tại Phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố.

Đại tá Nhật cho hay, các trung tâm này đã ứng dụng những công nghệ mới nhất như camera AI để đo lưu lượng phương tiện, điều chỉnh tổ chức giao thông, điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông, tự động phát hiện các vi phạm…, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Tuy nhiên, theo đại diện Cục CSGT, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp; tai nạn giao thông, đặc biệt là số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn là những thử thách, đòi hỏi lực lượng CSGT cần phải nỗ lực.

Bên cạnh đó, tình hình ùn tắc giao thông vẫn là một trong những vấn nạn tại các đô thị, thành phố lớn.

Đại tá Nhật cho rằng, song song với việc ứng dụng khoa học công nghệ, lực lượng CSGT vẫn cần có những chuyển biến về triển khai các mặt công tác nghiệp vụ.

Theo đó, đối với những vi phạm mà camera không thể phát hiện được như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cân tải trọng..., lực lượng CSGT vẫn sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm ở trên đường.

Ngoài ra, lực lượng CSGT vẫn sẽ bố trí lực lượng để giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cũng như các tình huống, sự cố xảy ra trên các tuyến đường, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách toàn diện.