Gần 3kg đinh rơi vãi trên đường ở TPHCM

Tối 15/12, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cùng Đội Thanh niên tình nguyện phường An Phú đã hút được gần 3kg đinh rơi vãi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Hàng trăm cây đinh được thu gom tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện có nhiều đinh rơi vãi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua điểm giao với đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và báo tin cho Đội Thanh niên tình nguyện phường An Phú.

Tiếp nhận thông tin, Đội Thanh niên tình nguyện đã đưa xe hút đinh đến hiện trường, triển khai thu gom. Số đinh vít trên rơi vãi trên đoạn đường dài hàng chục mét, nhiều phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Đội CSGT Bình Triệu đã đến hỗ trợ điều tiết giao thông, phối hợp cùng đội tình nguyện hút đinh trên đường.

Các lực lượng hút đinh trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Ảnh: CTV).

Sau khoảng 1 giờ, các lực lượng đã phối hợp, thu gom gần 3kg đinh và không để xảy ra tai nạn. CSGT nhận định số đinh này còn mới, có thể do người đi đường làm rơi.