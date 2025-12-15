Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ"

Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 11 phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.

Về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh cấp phường, xã phải chủ động trong việc rà soát, đề xuất xây dựng trường, lớp.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư cho biết cử tri phản ánh có tình trạng trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Minh Châu).

Theo Tổng Bí thư, Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về giáo dục, về chương trình phổ cập. Trường hợp các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên thì phải tổ chức đào tạo, bố trí một cách khoa học, hợp lý chứ không thể đưa giáo viên bên ngoài vào dạy để thu tiền của phụ huynh.

"Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được”, Tổng Bí thư nói và yêu cầu Hà Nội phải kiểm tra, xử lý, bởi việc này "không đúng bản chất giáo dục, gây bức xúc".

Liên quan đến ý kiến của cử tri về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư cho rằng công tác vệ sinh môi trường thời gian qua còn nhiều hạn chế, mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức thu gom, vận chuyển và đưa rác ra ngoài thành phố.

Thành phố cần có các giải pháp công nghệ để xử lý triệt để rác thải sau thu gom, không để tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư thông tin cơ quan công an vừa xử lý một vụ án liên quan đến tiêu cực, tham nhũng trong việc lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng không khí, với hành vi gian dối, cho ra kết quả không chính xác.

Ông cho biết những đối tượng này đã thông đồng với các nhà máy để làm sai lệch chỉ số ô nhiễm, nhằm tránh việc phải di dời cơ sở sản xuất.

"Lãnh đạo thành phố làm sao đừng để truyền hình người ta nói Hà Nội hôm nay ô nhiễm nhất thế giới, xấu hổ lắm", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, nếu để người dân phải hít thở không khí ô nhiễm sẽ phát sinh nhiều bệnh tật, khi đó dù có thêm bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đáp ứng.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cho rằng việc xử lý nước thải hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, khi phần lớn nước thải xả xuống cống, ra ao hồ, thấm vào đất và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội nghiên cứu việc thu phí nước thải để người dân có trách nhiệm hơn trong sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường.

Về tình trạng ùn tắc giao thông, Tổng Bí thư yêu cầu phải dứt khoát khắc phục, không thể để kéo dài như hiện nay.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội là thành phố đẹp, thanh lịch, mến khách, có nhiều lợi thế để phát triển, thu hút đầu tư và khách du lịch, nhưng ùn tắc giao thông khiến nhiều người e ngại khi đến thủ đô, biến những lợi thế thành bất lợi.

Tổng Bí thư cho rằng Hà Nội cần làm tốt công tác quy hoạch, phát triển và hoàn thiện hệ thống đường vành đai, xây dựng thêm cầu và phát triển tàu điện ngầm.

Tổng Bí thư lưu ý việc làm đường sắt đô thị trên cao có thể rẻ hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài có thể trở thành rào cản đối với sự phát triển hiện đại của đô thị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và giao thông xanh.

Trung ương và Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội, theo Tổng Bí thư.