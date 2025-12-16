Đề xuất bỏ học bạ, không qua Sở GD&ĐT khi làm thủ tục chuyển trường

Nội dung này nằm trong dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Theo đó, thủ tục chuyển trường có nhiều thay đổi theo hướng bỏ qua bước xác nhận của chính quyền, tăng quyền chủ động cho nhà trường và tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, hồ sơ chuyển trường được tinh giản, gồm đơn xin chuyển trường bản điện tử hoặc bản giấy và bảng tổng hợp kết quả rèn luyện, học tập.

Như vậy, dự thảo không yêu cầu học sinh phải có học bạ, giấy khai sinh hay các loại giấy tờ xác nhận của địa phương như quy định hiện hành. Riêng học sinh khuyết tật cần có thêm bản kế hoạch giáo dục cá nhân.

Học sinh thi lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Về thủ tục, phụ huynh, học sinh nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không thể thực hiện trực tuyến, phụ huynh và học sinh có thể nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua các nền tảng khác hoặc gửi qua đường bưu điện.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến là người xem xét và quyết định việc tiếp nhận học sinh theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT, không phân biệt chuyển trường trong tỉnh hay ngoài tỉnh.

Thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc đối với chuyển trường trong cùng tỉnh thành; không quá 8 ngày làm việc đối với chuyển trường khác tỉnh thành.

Nếu không đồng ý tiếp nhận, nhà trường phải nêu rõ lý do bằng văn bản và trả lại hồ sơ theo đúng hình thức đã tiếp nhận.

Khi trường nơi chuyển đến đồng ý tiếp nhận, phụ huynh hoặc học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đi. Trong vòng 3 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả lại đầy đủ hồ sơ cho học sinh.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và xếp lớp cho học sinh trong thời gian không quá 5 ngày làm việc.

Dự thảo cũng quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục đối với việc học sinh xin học lại, tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về và học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam. Các thủ tục này đều được thực hiện trực tiếp giữa gia đình và nhà trường, dưới sự quản lý thống nhất của Sở GD&ĐT, không qua chính quyền địa phương.

Riêng trường hợp học sinh chuyển từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ là người có thẩm quyền quy định cụ thể, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch.

Dự thảo không quy định về thời gian được chuyển trường.

Hiện nay, thủ tục chuyển trường được quy định khác nhau giữa các cấp học, giữa các trường cùng tỉnh thành và các trường khác tỉnh thành.

Ví dụ, học sinh THCS chuyển trường khác tỉnh phải có giấy giới thiệu của Chủ tịch UBND cấp xã nơi đi; học sinh THPT chuyển trường khác tỉnh phải có giấy giới thiệu của Giám đốc Sở GD&ĐT nơi đi.

Ngoài ra, việc chuyển trường chỉ được thực hiện trước năm học mới hoặc khi kết thúc học kỳ 1. Trường hợp ngoại lệ cần được Chủ tịch UBND cấp xã tại nơi đến (đối với cấp THCS) hoặc Giám đốc Sở GD&ĐT nơi đến (đối với cấp THPT) xem xét, quyết định.