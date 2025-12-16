Hình hài tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang hối hả về đích

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 1/1/2023, với chiều dài tuyến chính hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Đến nay, tiến độ dự án đạt trên 90% kế hoạch, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Đếm ngược chờ ngày cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe.

Nút giao IC2 trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, trong đó điểm đầu vào cao tốc gần cảng Cái Cui (TP Cần Thơ).

Các nhánh đường dẫn lên xuống cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng như trên tuyến chính đã hoàn thiện thảm nhựa, hộ lan, sơn vạch kẻ đường, hệ thống an toàn giao thông...

Tại nút giao IC5 (thuộc xã Vị Thuỷ, TP Cần Thơ), nhà thầu thi công là Tổng công ty Trường Sơn đang tất bật hoàn thiện thảm nhựa tuyến nhánh và hệ thống an toàn giao thông, bảng chỉ dẫn... trên các lối ra vào của nút giao.

Ông Trần Hải Bắc, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn Nam (bên trái), cho biết những ngày này đơn vị tất bật triển khai nhiều hạng mục còn lại, phần thi công tuyến chính, cầu đã hoàn thành từ tháng trước, hiện tại nhà thầu cho lắp đặt hệ thống đèn báo, lưới chống chói trên dải phân cách, trang trí cờ để chào mừng sự kiện khánh thành.

Nhân công, trang thiết bị máy móc luôn túc trực trên công trường.

Trong tâm thế của người thi công cao tốc, đa số công nhân, kỹ sư gắn bó với dự án trong suốt thời gian qua đều rất vui mừng vì công trình sắp đưa vào khai thác, giúp Đồng bằng sông Cửu Long có thêm "mảnh ghép" hạ tầng hiện đại.

Ông Trần Văn Nguyền (ngụ xã Vị Thuỷ) đóng trụ sắt để gắn lưới chống chói trên dải phân cách. Ông bày tỏ niềm tự hào vì có thể làm việc tại một công trình trọng điểm, một tuyến cao tốc quy mô giúp bà con miền Tây đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

"Tết này người nhiều người có thể về quê, đi chơi bằng cao tốc rồi, không ngại kẹt xe nữa. Thấy quê mình ngày càng hiện đại, ai cũng vui", ông Nguyền cười nói.

Phần tuyến chính đã hoàn thiện biển báo, sơn vạch kẻ đường, hộ lan...

Lối vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC5.

Để đảm bảo tiến độ, những ngày qua, các đơn vị thi công khẩn trương xuyên ngày đêm.

Những bữa cơm vội vàng, bụi bặm là điều thường thấy trên công trường cao tốc hay dự án giao thông trọng điểm.

“Cơm công trường quen rồi, chỉ cần nóng là được. Ăn no mới đủ sức khoẻ làm việc. Có hôm chúng tôi làm đến khuya, chia ca tranh thủ chợp mắt rồi sáng lại làm tiếp. Mệt nhưng ai cũng có động lực vì thu nhập tốt cũng như cao tốc sắp được thông xe, bà con đi lại dễ dàng hơn", ông Phạm Văn Triều (54 tuổi, TP Cần Thơ), công nhân thi công khe co giãn cầu, cho hay.

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện nay dự án đã huy động 1.150 máy móc thiết bị, 2.100 nhân công, thi công 3 ca, 4 kíp đưa cao tốc hoàn thành đúng tiến độ để ngày 19/12 thông xe.