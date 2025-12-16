Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng nộp lại 1,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Thị Hồng (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan dù không có thỏa thuận hay hứa hẹn trước, nhưng đã gặp gỡ ông Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) để thực hiện việc sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định pháp luật.

Thời điểm trên, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý và sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của Hồng và Lan là một trong những nguyên nhân khiến Tập đoàn Cao su Việt Nam chuyển nhượng khu đất trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hồng đã nhận 60.000 USD từ Linh và Dừa thông qua hình thức tặng quà ra mắt, chúc mừng tân gia. Lan được Đặng Phước Dừa hứa tặng căn hộ tại chính dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Đào Thị Hương Lan đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã từ năm 2019 (trong vụ án khác). Để đảm bảo tiến độ điều tra và quyền lợi của bị can, nhà chức trách đã đăng tải và niêm yết thông tin truy nã, kêu gọi người này sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và đảm bảo quyền tự bào chữa.

Cơ quan điều tra đã thông báo và bàn giao toàn bộ văn bản tố tụng liên quan cho luật sư bào chữa. Tuy nhiên, nếu bị can không ra trình diện hoặc đầu thú, hành vi này sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa, và vụ án vẫn được tiến hành điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra, bị can Hồng đã nộp lại 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án; gia đình bị can Lan đã nộp 200 triệu đồng.