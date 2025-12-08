Khánh Hòa giao công an kiểm tra quy trình xả hồ chứa khi xảy ra lũ lịch sử

Ngày 8/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Công an tỉnh này về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn.

Theo văn bản, từ ngày 17 đến 22/11, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài, gây ra ngập lụt lịch sử. Mực nước sông, suối dâng cao vượt mức từng ghi nhận, dẫn đến tình trạng ngập lụt diện rộng.

Nước lũ chảy cuồn cuộn ở sông Cái Nha Trang do mưa lớn trên diện rộng và các hồ chứa điều tiết nước (Ảnh: Trung Thi).

Mưa lũ khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị cô lập, chia cắt do nước dâng kết hợp với việc điều tiết, xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện (Đa Nhim), gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, cũng như nhiều công trình công cộng, trường học và trụ sở cơ quan nhà nước.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, rà soát và kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trong thời gian nêu trên (đặc biệt là các hồ Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và hồ thủy điện Đa Nhim).

UBND tỉnh yêu cầu xác định thời điểm xả lũ có được thực hiện đúng quy định, đúng phương án đã phê duyệt, cơ chế vận hành có kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu vận hành không đúng quy trình gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.

Nhiều vật dụng trong nhà của người dân phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hư hỏng do đợt mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 11 (Ảnh: Trung Thi).

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 15/12.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng; nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại ước tính tại địa phương này là hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại của các hộ gia đình).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều hộ dân tại Khánh Hòa chịu thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng khi tài sản bị lũ nhấn chìm, gây hư hỏng hoặc cuốn trôi.