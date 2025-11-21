Mưa giảm, lũ rút dần nhưng con số thiệt hại vẫn có thể tiếp tục tăng

Đêm 20/11, lượng mưa tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã giảm, thủy điện giảm mức xả lũ nên nước đã rút dần. Các địa phương này đang nỗ lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ lịch sử.

Gia Lai đã ngớt mưa, lũ giảm dần nhưng người dân vẫn lo sợ

Từ tối 20 đến sáng 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã ngớt mưa, nước lũ rút chậm nhưng nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập. Chính quyền địa phương sẵn sàng công tác sơ tán người dân đề phòng lũ lên trở lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12-24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động ở mức cao; riêng hạ lưu sông Ba, sông Kôn mực nước xuống chậm, duy trì ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Chiều 20/11, nhiều khu vực tại phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) vẫn ngập hơn 1m (Ảnh: Quốc Triều).

Lũ tiếp tục gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc theo sông Kôn thuộc các xã, phường như Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc...

Trong đêm 20/11, dù nước lũ đang rút nhưng nhiều người dân phường Quy Nhơn Bắc vẫn sơ tán đến nơi an toàn do lo sợ nước dâng trở lại trong đêm.

Chị Đinh Thị Kim Thịnh (49 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết, dù nước lũ đã rút ra khỏi nhà nhưng nghe dự báo vẫn còn mưa to. Do đó, gia đình chị Thịnh lo sợ nước lũ có thể dâng cao trở lại.

“Nếu nước lũ dâng trở lại trong đêm sẽ rất nguy hiểm nên gia đình tôi lo sơ tán, không để bị động như hôm trước. Hơn nữa lũ lớn làm nhà cửa bị ngập sâu, đồ đạc hư hỏng không còn chỗ để ngủ”, chị Thịnh nói.

Người dân tỉnh Gia Lai dọn dẹp nhà cửa trong đêm (Ảnh: Doãn Công).

Lũ bắt đầu rút, người dân nhiều xã, phường tại Gia Lai tranh thủ dọn nhà ngay trong đêm. Tuy nhiên do mất điện, đêm tối nên việc dọn dẹp nhà cửa hết sức khó khăn. Nhiều người dân phải dùng nước lụt để vệ sinh đồ đạc.

Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại lớn cho tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh này có hơn 19.000 nhà dân bị ngập, nhiều công trình hạ tầng giao thông hư hỏng. Toàn tỉnh có 3 trường hợp tử vong, ước thiệt hại sơ bộ hơn 1.000 tỷ đồng.

Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nước lũ xuống chậm

Theo bản tin lúc 3h30 ngày 21/11 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (phía Bắc tỉnh Khánh Hòa) giảm chậm. Mực nước lúc 3h tại trạm thủy văn Ninh Hòa đo được 6,38m, cao hơn báo động 3 là 0,68m và thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,2m.

Lúc 12h ngày 20/11, hồ Đá Bàn xả tràn 252m3/s, hồ Suối Trầu xả 101,35m3/s, hồ EaKrongRou xả 70m3/s. Cơ quan khí tượng nhận định, nếu các hồ tiếp tục duy trì lưu lượng xả kết hợp với lượng mưa dự báo trên lưu vực sông Dinh Ninh Hòa ở mức 50-100mm, có nơi trên 150mm, trong 24 giờ tới, lũ tại trạm Ninh Hòa sẽ giảm chậm và dao động quanh mức báo động 3.

Phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chìm trong nước lũ (Ảnh: Minh Châu).

Mặc dù mực nước sông đã hạ, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa vẫn còn ngập 1-2m, nơi sâu nhất hơn 3m. Hiện mực nước trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang tiếp tục xuống, lũ tại các khu dân cư ở Nha Trang và Phan Rang giảm dần.

Dự báo từ rạng sáng 21/11 đến sáng 23/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, riêng phía Bắc có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Bắc phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực phía Nam tỉnh có lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi vượt 150mm.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã làm 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Địa phương này nhận định con số thiệt hại về người có thể còn tăng do nhiều khu vực miền núi và vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt và mất liên lạc.

Lực lượng chức năng cung cấp lương thực cho người dân khu vực bị cô lập (Ảnh: Minh Châu).

Mưa lũ cũng gây hư hại hơn 12.000ha lúa, hoa màu và làm sập, hỏng nhiều công trình. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 760 tỷ đồng.

Trong ngày 20/11, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định bổ sung 112 tỷ đồng cho ngân sách cấp xã để mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác nhằm cứu trợ người dân, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đắk Lắk đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng cứu hộ, cứu nạn

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, các xã, phường phía Đông của tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Trong 12-24 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Ba tiếp tục giảm dần và dao động mức báo động 2, sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch mực nước cũng đang giảm. Trong khi đó, lưu vực sông Sêrêpốk, mực nước lũ tiếp tục lên và dao động ở mức cao.

Phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) ngập trên diện rộng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tính đến trưa 20/11, tỉnh Đắk Lắk đã có 11 người tử vong, 4 người mất tích, hơn 39.500 ngôi nhà bị ngập, gần 11.600 hộ bị cô lập. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 11.500 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, nước lũ đã gây sạt lở đất, gây ngập, hư hỏng nhiều tuyến đường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3 tấn Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu.

Đêm 20/11, các lực lượng phối hợp cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn dầm mình trong nước lũ xuyên đếm tiếp cận ứng cứu người dân bị mắc kẹt tại các thôn Phú Thọ, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, xã Hòa Thịnh, đưa được người về trụ sở Đảng ủy xã, các nhà kiên cố trong khu vực (Ảnh: Minh Nguyễn).

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung các lực lượng để tham gia ứng cứu người dân. Tuy nhiên với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, số phương tiện hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu. Một số khu vực còn ngập sâu, nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân. Do đó, thiệt hại do mưa lũ có thể còn tăng thêm.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng cùng lực lượng để giúp địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn tại các xã Đức Bình, xã Tuy An Tây, xã Tuy An Đông, xã Đồng Xuân, xã Tuy An Bắc.

Tỉnh này cũng đề nghị dùng trực thăng để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm tại các địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, không thể tiếp cận bằng ca nô, thuyền phao.