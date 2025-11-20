Mưa lũ khiến 50 người chết và mất tích, 52.000 nhà đang bị ngập

41 người chết, 9 người mất tích

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua đã khiến 41 người chết, 9 người mất tích.

Thiên tai khiến 167 nhà bị hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập. Các địa phương đã di dời, sơ tán 18.840 hộ dân với 61.800 người ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tới nơi an toàn.

Sau gần 3 ngày bị cô lập, anh Nguyễn Văn An (Gia Lai) đã cõng con ra nhờ lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Mưa lũ khiến hơn 13.000ha lúa, hoa màu và hơn 2.000ha cây trồng bị thiệt hại. Hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. 88ha thủy sản ở Khánh Hòa thiệt hại.

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông (quốc lộ 1, đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 14, quốc lộ 14E, quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, quốc lộ 20). Trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng, đã công bố tình huống khẩn cấp.

142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Về đường sắt, ngày 19/11 đã dừng 8 chuyến tàu khách; ngày 20/11 tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách.

Cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11. Hơn 1 triệu khách hàng bị mất điện (đã khôi phục được gần 615.000 khách hàng).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000kg, hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Nhiều con bò của người dân bị chết trong lũ tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng công binh Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng trên đèo Prenn và đèo Mimosa.

Tình hình lũ trên các sông miền Trung

Dự báo từ tối nay đến hết ngày 21/11, ở phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, ở phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Ba tại Đắk Lắk đã đạt đỉnh và đang xuống. Lũ khẩn cấp trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên trên báo động 3. Lũ trên sông Kôn tại Gia Lai đang xuống dưới báo động 3.

Trên sông Dinh Ninh Hòa, lũ trên báo động 3, vượt mức lũ lịch sử năm 1986.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông trên đèo Prenn, Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Dự báo trong 12-48 giờ tới, lũ trên sông Ba và sông Kôn dự báo tiếp tục xuống; riêng lũ sông Krông Ana tiếp tục lên.

“Các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m3 góp phần giảm lũ cho hạ du”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.