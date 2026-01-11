Ô tô nhập về Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 12/2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 14.707 ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt gần 406 triệu USD.

So với tháng liền trước, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm hơn 3.600 xe, tương đương 19,9%, giá trị kim ngạch nhập khẩu theo đó cũng giảm 10,8%. Đây là một trong những tháng có lượng xe nhập khẩu về Việt Nam đạt mức thấp nhất trong năm 2025, đồng thời là tháng thứ 2 trong năm đạt mức dưới 15.000 xe.

Giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối ô tô chủ động thu hẹp lượng xe đưa về nhằm cân đối cung - cầu, tránh áp lực tồn kho lớn khi chuyển sang năm 2026. Thực tế, những năm trước, hoạt động nhập khẩu ô tô cũng thường chững lại vào giai đoạn cuối năm với lý do tương tự.

Cả năm 2025, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 205.630 xe các loại với tổng giá trị gần 4,74 tỷ USD; tăng 32.069 xe, tương đương 18,6% về số lượng và tăng 31,1% về giá trị nhập khẩu so với năm 2024.

Việt Nam nhập khẩu xe nhiều kỷ lục trong năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Như vậy, trong năm 2025, trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 563 xe ô tô mới các loại nhập khẩu vào Việt Nam, giá trị bình quân mỗi xe rơi vào khoảng hơn 23.000 USD.

Xét theo nguồn cung, các quốc gia trong khối ASEAN vẫn là trụ cột của hoạt động nhập khẩu ô tô vào Việt Nam. Indonesia tiếp tục đứng đầu với 78.156 xe được đưa về, tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ USD. So với năm 2024, lượng xe nhập từ thị trường này tăng 3,7%, còn kim ngạch tăng 6,4%. Các mẫu xe chủ yếu là ô tô du lịch dưới 9 chỗ, tập trung vào phân khúc MPV và SUV cỡ nhỏ - những dòng xe đang được nhiều gia đình Việt ưa chuộng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là Thái Lan, nơi Việt Nam nhập khẩu 66.109 xe với kim ngạch ước khoảng 1,3 tỷ USD. So với năm trước, thị trường này cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 3,7% về số lượng và 6,4% về giá trị. Lợi thế thuế nhập khẩu 0% trong nội khối ASEAN cùng nền công nghiệp ô tô phát triển giúp Thái Lan duy trì vai trò là nguồn cung lớn, đặc biệt ở nhóm xe gầm cao và bán tải phục vụ nhu cầu cá nhân.

Tổng cộng 47.895 xe có xuất xứ từ thị trường Trung Quốc được đưa vào Việt Nam, với kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD, tăng mạnh 54,5% về sản lượng và 76% về giá trị so với năm 2024.

Năm 2025 ghi nhận lần đầu tiên lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Việt Nam vượt mốc 200.000 xe/năm.