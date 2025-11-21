Bao giờ miền Trung hết mưa lớn?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hai ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo từ tối 20 đến hết ngày 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, đêm 20 và ngày 21/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Một số khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu (Ảnh: Minh Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 21/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.