Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Bứt phá từ chính sách chăm lo người cao tuổi

Người cao tuổi tham gia các hoạt động tại một cơ sở chăm sóc (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN).

Với 16,5 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội để hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh toàn diện.

Hoàn thiện chính sách, mở rộng an sinh xã hội

Theo số liệu thống kê mới nhất, tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã đạt 74,7 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh là 65,4 năm. Hệ thống văn bản pháp luật về chăm sóc người cao tuổi ngày càng được hoàn thiện đồng bộ.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm.

Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đây không chỉ là văn kiện quan trọng định hình chính sách y tế trong giai đoạn mới, còn tạo nền tảng vững chắc cho việc củng cố hệ thống chăm người cao tuổi, hướng tới xây dựng một xã hội thích ứng chủ động với già hóa dân số, nhân văn và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi chính thức được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Hiện, cả nước có hơn 2,4 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội hằng tháng với tổng chi ngân sách nhà nước gần 7.000 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2026 con số này tăng lên khoảng 3 triệu người.

Ngày 21/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là lần đầu tiên cụm từ “kinh tế bạc” được chính thức đưa vào văn bản hành chính của Nhà nước, khẳng định định hướng chiến lược trong việc phát huy tiềm năng và đóng góp của người cao tuổi cho nền kinh tế. Cùng với đó là các đề án quan trọng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ.

Những văn bản này vừa là khung pháp lý, vừa là “kim chỉ nam” để các địa phương phân bổ nguồn lực, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc tốt cả về vật chất lẫn tinh thần.

Luật Việc làm năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1) quy định rõ chính sách ưu tiên hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi; khuyến khích họ tham gia các chương trình việc làm công gắn với các dự án phát triển kinh tế - xã hội như: vay vốn khởi nghiệp, duy trì và mở rộng sản xuất - kinh doanh, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề.

Củng cố hệ thống y tế, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ

Cùng với hoàn thiện chính sách, hệ thống y tế phục vụ người cao tuổi tiếp tục được củng cố.

Hiện cả nước có 3 bệnh viện lão khoa chuyên sâu và khoảng 110 bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh có khoa lão khoa; 957 khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho người cao tuổi; hơn 10.000 giường điều trị nội trú ưu tiên cho đối tượng này; gần 1.800 nhân viên y tế được đào tạo bài bản về lão khoa; 46.683 tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại nhà. 95% trạm y tế cấp xã đã được đầu tư nâng cấp với mục tiêu đến năm 2027 có ít nhất 4-5 bác sỹ tại mỗi trạm, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi cư trú.

Đến nay, 80% người cao tuổi đã được lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu, hơn 69% được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm.

Nhận thức xã hội về vai trò của người cao tuổi cũng đã thay đổi căn bản. Người già không còn là "gánh nặng", thay vào đó, họ đang trở thành động lực mới cho sự phát triển xã hội thông qua "kinh tế bạc" và các hoạt động cộng đồng.

Cả nước hiện có hơn 95.000 người cao tuổi đang làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh; hơn 300.000 người được công nhận làm kinh tế giỏi; gần 734.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở; 1,1 triệu người tham gia phòng chống tội phạm, trật tự an ninh ở địa bàn.

Mạng lưới Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được nhân rộng với hơn 9.000 câu lạc bộ và 330.000 thành viên trên cả nước. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn nghệ mà còn là chỗ dựa vững chắc để các thành viên hỗ trợ nhau tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe.

Về hạ tầng, tỷ lệ các công trình công cộng bảo đảm điều kiện tiếp cận cho người cao tuổi đang từng bước được cải thiện. Hiện có 22,6% công trình y tế; 20,8% công trình giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận theo quy định.

Đa dạng hóa mô hình chăm sóc, tạo việc làm

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hiện có khoảng 7,7 triệu người cao tuổi Việt Nam sống ở khu vực nông thôn, chiếm hơn 67% tổng số người cao tuổi cả nước. Đây là nhóm đối tượng còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế và an sinh xã hội.

Trước thực tế này, UNFPA khuyến nghị chính sách chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới cần hướng đến phát triển nền kinh tế chăm sóc. Trọng tâm là xây dựng chiến lược đa dạng hóa các mô hình chăm sóc tại nhà, tại cộng đồng và tại các cơ sở tập trung, bảo đảm người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ linh hoạt, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng tài chính.

Xu hướng gia tăng lựa chọn các cơ sở dưỡng lão phản ánh sự thay đổi trong mô hình gia đình, đồng thời góp phần giảm gánh nặng chăm sóc. Việc mở rộng các chương trình liên thế hệ, nhân rộng mô hình câu lạc bộ tự giúp nhau, ứng dụng công nghệ số, theo dõi sức khỏe từ xa, quản lý hồ sơ điện tử... được xem là những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hòa nhập xã hội, giảm cô đơn và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi.

Việc khuyến khích học tập suốt đời, tham gia chuyển đổi số và các hoạt động xã hội giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, khả năng phục hồi, tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế mà vẫn giữ được sự độc lập.

UNFPA nhận định Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, khuyến khích đầu tư tư nhân, thúc đẩy hợp tác công - tư, đồng thời thu hẹp chênh lệch giới trong lao động chăm sóc, hướng tới xây dựng một xã hội già hóa năng động, bền vững.

Theo Tiến sỹ Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguồn lực người cao tuổi tham gia khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế hiện nay vẫn còn rất dồi dào. Nhiều người có trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản lý tốt mong muốn tiếp tục lao động, cống hiến. Thực tế, tiềm năng phát triển “nền kinh tế bạc” chưa được khai phá hết, dù nhu cầu và quy mô thị trường của nhóm dân số cao tuổi không ngừng gia tăng.

Việc nhận diện đầy đủ cả thách thức lẫn cơ hội trong bối cảnh này sẽ là cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành, lĩnh vực vừa phục vụ tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này trong giai đoạn tới.