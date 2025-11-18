Loạt đèo vào Đà Lạt tê liệt vì sạt lở, tỉnh Lâm Đồng phát cảnh báo khẩn

Ngày 18/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức công bố tình huống thiên tai khẩn cấp đối với đèo Prenn, tuyến quốc lộ 20, cửa ngõ chính dẫn vào thành phố Đà Lạt. Quyết định này được đưa ra sau khi đèo Prenn xuất hiện vết sạt trượt dài 100m vào sáng 17/11, gây gián đoạn nghiêm trọng đến giao thông khu vực do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng chức năng đã buộc phải đóng đèo Prenn, đồng thời điều tiết các phương tiện giao thông chuyển hướng qua đèo Mimosa và đèo Sa Com (thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm) để đảm bảo việc ra vào Đà Lạt. Hình ảnh ghi nhận cho thấy vết sạt trượt lớn trên đèo Prenn đã khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại đèo D'ran, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đoạn đường qua phường Xuân Trường - Đà Lạt đã xảy ra sạt trượt quy mô lớn, khiến toàn bộ phương tiện bị cấm lưu thông. Công tác xử lý sự cố đang được khẩn trương triển khai.

Đèo D’ran, với chiều dài 10km và nhiều khúc cua nguy hiểm, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, tạo thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa). Để khắc phục tình trạng tắc nghẽn, lực lượng chức năng đã thiết lập các lộ trình phân luồng. Cụ thể, phương tiện từ Khánh Hòa lên Đà Lạt sẽ đi theo quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 20. Chiều ngược lại, từ Đà Lạt về Khánh Hòa, phương tiện sẽ đi qua đèo Mimosa, đèo Sa Com, quốc lộ 20 và rẽ trái vào quốc lộ 27 tại ngã ba Phi Nôm.

Trước đó, vào đêm 16/11, đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cũng đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Đất đá tràn xuống mặt đường đã vùi lấp một xe ô tô khách, khiến 6 người thiệt mạng. Sự cố này đã làm tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt - Nha Trang bị tê liệt hoàn toàn.

Vị trí sạt lở gây thương vong trên đèo Khánh Lê nằm trong khoảng Km43+000 - Km47+000, quốc lộ 27C, thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã đóng đèo và phân luồng các phương tiện di chuyển giữa Đà Lạt và Nha Trang theo nhiều lộ trình thay thế: qua đèo Mimosa Đà Lạt - Ngã 3 Phi Nôm - quốc lộ 27 qua đèo Sông Pha đến Nha Trang (và ngược lại); hoặc qua đèo Tà Nung Đà Lạt - quốc lộ 27 đi Đắk Lắk - quốc lộ 26 đến Khánh Hòa (và ngược lại); hoặc qua đèo Mimosa Đà Lạt - Đồng Nai - quốc lộ 1 - Khánh Hòa (và ngược lại).

Một vị trí sạt lở khác trên đèo Khánh Lê, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, cũng đang được xử lý khẩn cấp.

Ông Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết các tuyến đèo Đại Ninh (nối Đà Lạt - Phan Thiết), Sông Pha (nối Đà Lạt - Khánh Hòa), đèo Gia Bắc (nối Đà Lạt - TPHCM) và đèo Bảo Lộc (nối Đà Lạt - TPHCM) hiện vẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở tại nhiều tuyến đèo, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dân. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố tại các vị trí sạt lở, nhằm sớm thông tuyến và đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hình ảnh một góc đèo Đại Ninh nhìn từ trên cao.