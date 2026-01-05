Trợ lý ảo Viettel khẳng định năng lực triển khai tại thị trường quốc tế

Thành tích này ghi nhận năng lực làm chủ công nghệ lõi của Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), đồng thời khẳng định khả năng triển khai hiệu quả các sản phẩm trí tuệ nhân tạo “Make in Vietnam” tại thị trường quốc tế.

Nền tảng Trợ lý ảo Viettel lọt Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài tại giải thưởng Make in Vietnam 2025 (Ảnh: Viettel).

Make in Vietnam là giải thưởng thường niên trong lĩnh vực công nghệ số do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và phát triển, hướng tới giải quyết hiệu quả các bài toán thực tiễn và từng bước chinh phục thị trường toàn cầu.

Trong đó, hạng mục “Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài” ghi nhận những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng cạnh tranh và giúp quảng bá năng lực quốc gia ra thế giới.

Nền tảng Trợ lý ảo Viettel đáp ứng các tiêu chí của hạng mục này với năng lực triển khai linh hoạt tại nhiều quốc gia có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và mô hình dịch vụ.

Sản phẩm hỗ trợ đa ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, được ứng dụng hiệu quả trong các hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ dịch vụ cố định, dịch vụ di động và kết nối với các hệ thống quản lý doanh nghiệp tại từng thị trường sở tại.

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu, Trợ lý ảo Viettel có khả năng hiểu sâu nội dung trao đổi, phân loại chủ đề trong suốt quá trình tương tác. Nhờ đó, nền tảng giải quyết hiệu quả các bài toán đặc thù như đáp ứng đa dạng giọng nói của người dùng hay khả năng dự đoán chính xác ý định giao tiếp, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Song song đó, sản phẩm cũng liên tục được hoàn thiện theo nhu cầu thực tế của khách hàng, với các tính năng như phân chia phiên tương tác theo từng nghiệp vụ hoặc tùy chỉnh giao diện quản trị, giúp dễ dàng quản lý và tối ưu hiệu quả vận hành.

Hiện tại, Trợ lý ảo Viettel được triển khai tại nhiều thị trường quốc tế như Peru, Mozambique, Tanzania, Lào…, thực hiện trung bình hàng triệu cuộc gọi mỗi ngày, từ đó, xử lý các thách thức trong quản lý khối lượng lớn yêu cầu của khách hàng, giao tiếp đa ngôn ngữ trong môi trường hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế, đồng thời cung cấp dịch vụ 24/7 với chi phí hợp lý.

Tại Việt Nam, Trợ lý ảo Viettel cũng được ứng dụng rộng rãi cho hơn 20 tổ chức, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn như Trợ lý ảo Tòa án Nhân dân, Trợ lý ảo Bộ Khoa học & Công nghệ, Trợ lý ảo cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh…

Trong chiến lược dài hạn, Viettel AI xác định trợ lý ảo là một trong những giải pháp trọng tâm, góp phần đưa hệ sinh thái sản phẩm AI “Make in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.