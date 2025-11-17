Đèo Prenn nứt toác sau mưa lớn: Tuyến huyết mạch Đà Lạt - TPHCM tê liệt

Ngày 17/11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tuyến đèo Prenn, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra sạt lở, giao thông tê liệt.

Điểm sạt trượt là vị trí taluy âm của đèo Prenn và vị trí này nằm cách chân cầu Datanla khoảng 100m. Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết, vết sạt trượt kéo dài hàng chục mét, một phần bề mặt đường hướng đi Đà Lạt - TPHCM bị nứt vỡ.

Tại hiện trường, hệ thống kè bê tông taluy âm công trình đường đèo bị bể vỡ, sụt lún, di chuyển khỏi vị trí.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng đèo Prenn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc đèo Sa Com.

Các khối bê tông kè taluy âm công trình đường đèo Prenn bị trôi xuống vực sâu hàng chục mét.

Vị trí sạt trượt kéo dài, ăn sâu khiến mặt đường nhựa bị rạn nứt. Tại hiện trường, các vết nứt có độ sâu 1-2m, độ mở miệng lên đến 0,4m.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các đơn vị liên quan đến khảo sát hiện trường sạt lở, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án khắc phục sự cố sạt trượt.

Lực lượng chức năng sử dụng máy múc dọn dẹp đất đá, cành cây từ trên cao đổ xuống bề mặt đèo Prenn.

Theo ghi nhận, ngoài vị trí sạt trượt nói trên, đèo Prenn xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại các vị trí sạt lở, lực lượng chức năng phong tỏa, cắm bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đèo Prenn dài 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.