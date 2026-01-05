Lái xe khách bị phạt 10 triệu đồng vì vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp cao tốc

Sáng 5/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.D. (SN 1982, trú tại tỉnh Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường; điều khiển ô tô chạy ở làn dừng khẩn cấp đường cao tốc.

Hình ảnh chiếc xe khách đi sang làn đường ngược chiều trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, sự việc xảy ra vào lúc 11h15 ngày 4/1, tại km41 và km194 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội).

Hình ảnh xe khách đi vào làn khẩn cấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Với các vi phạm trên, anh D. sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.