Lái xe khách bị phạt 10 triệu đồng vì vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp cao tốc
(Dân trí) - Tài xế D. điều khiển ô tô khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhưng đã đi sang làn đường ngược chiều, đi vào làn đường khẩn cấp.
Sáng 5/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.D. (SN 1982, trú tại tỉnh Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường; điều khiển ô tô chạy ở làn dừng khẩn cấp đường cao tốc.
Theo Cục CSGT, sự việc xảy ra vào lúc 11h15 ngày 4/1, tại km41 và km194 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội).
Với các vi phạm trên, anh D. sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
