Lái xe khách bị phạt 10 triệu đồng vì vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp cao tốc

Trần Thanh
(Dân trí) - Tài xế D. điều khiển ô tô khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhưng đã đi sang làn đường ngược chiều, đi vào làn đường khẩn cấp.

Sáng 5/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.D. (SN 1982, trú tại tỉnh Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường; điều khiển ô tô chạy ở làn dừng khẩn cấp đường cao tốc.

Hình ảnh chiếc xe khách đi sang làn đường ngược chiều trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, sự việc xảy ra vào lúc 11h15 ngày 4/1, tại km41 và km194 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội).

Hình ảnh xe khách đi vào làn khẩn cấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Với các vi phạm trên, anh D. sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.