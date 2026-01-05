Hai bé gái tử vong trong vụ cháy khi bố mẹ đi làm vắng nhà

Ngày 5/1, Công an phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai bé gái tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến hai người tử vong tại phường Mỹ Phước Tây (Ảnh: CTV).

Vào khoảng 22h ngày 4/1, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây. Ngay lập tức, người dân đã hô hoán và báo tin cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân phá cửa và dập lửa.

Lực lượng chức năng phát hiện hai bé gái, sinh năm 2017 và 2018, nằm bất động trong phòng ngủ và gần cửa thoát hiểm phía sau. Mặc dù người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu, nhưng cả hai bé đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nguyên nhân tử vong của hai bé gái là do ngạt khói.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân là con của vợ chồng anh T.T.Đ., một tiểu thương chuyên mua bán nông sản. Hàng ngày, vợ chồng anh Đ. thường đến chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) để lấy nông sản về bán tại chợ Cai Lậy, để hai con gái ở nhà.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định vụ cháy có khả năng xuất phát từ sự cố chập điện tại vị trí quạt treo tường trong phòng ngủ.