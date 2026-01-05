Công ty tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chốt nhận 1.800 tỷ đồng ngay đầu năm

Tuần giao dịch đầu năm từ ngày 5/1 đến 9/1, thị trường chứng khoán có 10 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.

Trong đó, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) thông báo 12/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng).

Với hơn 1,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty này sẽ chi ra khoảng 2.625 tỷ đồng trả cổ tức. Thời điểm thanh toán dự kiến là ngày 30/1. Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) hiện nắm hơn 69% vốn dự kiến nhận về 1.811 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất TPHCM (mã chứng khoán: CMD) thông báo 12/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025, tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/1.

Ước tính, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 24 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 30/1. Cổ đông lớn nhất hiện nay là ông Lê Văn Phải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - đang sở hữu 23,48% vốn, dự kiến nhận về 5,6 tỷ đồng.

Hồi tháng 7, công ty này đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức đã chi trả đến thời điểm hiện là 26%.

Nhiều công ty chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông tuần giao dịch đầu năm mới 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT) và Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) cùng chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Trong đó, Gỗ Đức Thành thông báo 8/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Gỗ Đức Thành hiện có hơn 24,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 24,6 tỷ đồng trả cổ tức. Cổ đông lớn nhất là bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT sở hữu hơn 25% vốn - dự kiến nhận hơn 6 tỷ đồng.

Còn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng, tổng ngân sách dự kiến chia là 341 tỷ đồng. Ngày thanh toán nhằm ngày 28/1.

Theo kế hoạch 2025, PNJ dự kiến trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương năm 2024. Như vậy, tỷ lệ cổ tức còn lại mà công ty cần chi trả là 10%.

Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán: DSE) cũng chốt 8/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. DNSE hiện có 342,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 239,8 tỷ đồng.