Tìm thấy thi thể ngư dân bị chìm thuyền trên biển

Ngày 5/1, lãnh đạo UBND xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tìm thấy thi thể ông P.V.H. (SN 1960, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải), ngư dân gặp nạn trên biển cách đây 3 ngày.

Theo vị lãnh đạo, thi thể ông H. được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Bắc Bàn, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị lúc 8h30 cùng ngày. Sau khi nhận diện, thi thể ngư dân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể ngư dân H. được phát hiện dạt vào bờ biển xã Cửa Tùng (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, sáng 2/1, ông H. mất tích sau khi thuyền của ngư dân này bị chìm trên vùng biển gần bờ thuộc xã Bến Hải.

Sau sự cố, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương kéo được con thuyền gặp nạn vào bờ, còn ông H. không rõ tung tích.