Tổng Bí thư: “Tuyệt đối không chống tham nhũng theo kiểu phong trào”

Ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò làm cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những “trụ cột đặc biệt quan trọng”, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân. Nhận định này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026), sáng 5/1.

"Chống tham nhũng không có ngoại lệ"

Tổng Bí thư cho rằng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững… đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổng Bí thư, tinh thần “làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn”, cần tiếp tục được quán triệt.

Đề cập một số nhiệm vụ, định hướng lớn, Tổng Bí thư đầu tiên quán triệt, ngành Nội chính Đảng phải thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một yêu cầu khác, theo Tổng Bí thư, là cần tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào. Tinh thần được Tổng Bí thư nhấn mạnh là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội chính tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Định hướng được lãnh đạo Đảng đề cập là không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh “điểm nóng”.

Lưu ý cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, Tổng Bí thư quán triệt: “Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (Ảnh: TTXVN).

Với mục tiêu xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính, Tổng Bí thư quán triệt phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Xử lý vụ án vừa nghiêm minh vừa nhân văn, tăng cường thu hồi tài sản

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí khẳng định ngành Nội chính Đảng sẽ nỗ lực đổi mới tư duy và hành động, đổi mới sáng tạo cách nghĩ, cách làm, để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Một trong những nhiệm vụ chính mà toàn ngành sẽ tập trung thực hiện, theo ông Trí, là đảm bảo việc xử lý các vụ án, các sai phạm vừa nghiêm minh, vừa nhân văn, thuyết phục; tăng cường thu hồi tài sản cho Nhà nước, bảo vệ lợi ích công, tăng cường phòng chống lãng phí, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đất nước.

Ông Lê Minh Trí cũng khẳng định ngành Nội chính Đảng sẽ coi trọng công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, là “cơ quan liêm chính của liêm chính; thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, làm nhiệm vụ “gác cửa" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.