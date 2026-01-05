Chi tiết những vùng người lao động được nghỉ hưu sớm từ năm 2026

Người lao động làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được nghỉ hưu sớm (Ảnh minh họa: DT).

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường được quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, triển khai thực hiện cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 135).

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu lại tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Căn cứ vào lộ trình trên, trong năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là tròn 57 tuổi.

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động cũng quy định một số trường hợp người lao động được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi quy định trên (tối đa thấp hơn 5 tuổi), trong đó có trường hợp người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 5 Nghị định 135 quy định cụ thể hơn điều kiện để được nghỉ hưu sớm trong trường hợp này là người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021. Tức là người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở các địa phương này sẽ được nghỉ hưu sớm 5 năm so với độ tuổi nghỉ hưu quy định.

Như vậy, trong năm 2026, người lao động nam làm việc ở các vùng này có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi 56 tuổi 6 tháng, lao động nữ có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi 52.

Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành Thông tư số 26/2025/TT-BNV quy định Danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định trên. Danh mục này được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể như sau: