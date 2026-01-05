Hành động rất bình thường ở Việt Nam nhưng khiến khách Mỹ sững sờ

Những ngày cuối tháng 12, khi đi dạo trên các tuyến phố ở TPHCM, anh Justin, du khách người Mỹ làm một phép thử.

Trong video, vị khách tiến lại gần một người đàn ông đang ngồi trên xe máy từ phía sau. Thấy người lạ, người đàn ông không hề tỏ ra lo lắng. Trái lại, anh còn mỉm cười, đáp lại bằng ánh mắt thân thiện.

Phản ứng này khiến Justin sững sờ. Anh cho biết, Việt Nam an toàn tới mức dù tôi là người lạ tới gần mọi người nhưng không ai hoảng sợ mà ngược lại đều thân thiện.

Justin bất ngờ vì thử bắt tay người lạ và nhận được tương tác ngay lập tức (Ảnh cắt từ video).

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng lượng tương tác cao. Trong đó, nhiều bình luận cho biết, người Việt rất chan hòa cởi mở, đặc biệt khi gặp người nước ngoài lại coi như khách quý.

"Chúng tôi không phân biệt quốc gia, màu da và tôn giáo, luôn chào mừng người nước ngoài tới du lịch, làm việc", tài khoản có tên Như Bình nói.

Ở một lần thử nghiệm khác, Justin đi ngang qua một quán nước ở ven đường tại TPHCM. Anh thấy một nam thanh niên đang ngồi tại quán nên tiến lại gần thử xin bắt tay.

Ngay lập tức, nam thanh niên nắm chặt lấy tay Justin như một lời chào hỏi rồi vẫy tay trước ống kính như những người bạn đã quen biết, dù trước đó họ hoàn toàn xa lạ.

"Đây là một trong những lý do khiến tôi chọn sống ở Việt Nam. Cuộc sống rất an toàn, còn người dân sống rất tích cực, hay giúp đỡ người khác. Chỉ cần tôi giơ tay lên, mọi người sẵn lòng bắt tay mà không chút e dè. Điều này rất khác biệt", anh nói.

Sau một thời gian sinh sống tại đây, vị khách người Mỹ nhận thấy nguồn năng lượng tích cực xuất hiện khắp nơi ở Việt Nam. Bản thân anh cũng cho rằng, nhiều bạn bè của mình dần nhận ra, Việt Nam là quốc gia thân thiện và an toàn nhất.

Không chỉ với cá nhân Justin, trong mắt rất nhiều khách nước ngoài sau khi tới Việt Nam đều có chung nhận định, đây là quốc gia rất an toàn.

Lyd tới trang trại vịt ở Quảng Bình để trải nghiệm cảm giác trở thành thủ lĩnh vịt (Ảnh: Lyd).

Hồi tháng 3/2025, trên một diễn đàn chuyên chia sẻ những trải nghiệm của khách quốc tế khi tới Việt Nam, chủ đề về việc "Việt Nam có phải là quốc gia an toàn không" nhận được sự quan tâm lớn.

Trong đó, rất nhiều vị khách từng tới Việt Nam du lịch hoặc có thời gian sống tại đây, chia sẻ câu chuyện và quan điểm riêng của mình.

Đến từ Vương quốc Anh, Lyd cho biết, quyết định tới Việt Nam là điều cô chưa từng nghĩ tới trước kia. Khi kết thúc mối quan hệ kéo dài 7 năm với bạn trai, Lyd muốn làm điều gì đó khác biệt để thay đổi bản thân.

Cùng với niềm đam mê du lịch sẵn có, vị khách người Anh quyết định đặt vé máy bay một chiều tới đất nước hình chữ S. Hành trình trước mắt với nhiều điều mới lạ khiến cô gái 28 tuổi chưa hình dung được chuyện gì có thể xảy ra.

Tháng 1, khi đặt chân tới TPHCM, một mình cô bắt đầu chuyến đi khám phá khắp các tỉnh thành dọc đất nước. Ở một nơi xa xôi, sự khác biệt về văn hóa, lối sống khiến cô lạ lẫm. Nhưng điều Lyd bất ngờ và ấn tượng nhất đó là, Việt Nam quá an toàn.

"Việt Nam là đất nước rất an toàn ngay cả khi bạn là phụ nữ và đi du lịch một mình. Hãy tưởng tượng xem, bây giờ đã tối muộn và tôi vẫn thoải mái đi dạo quanh Phú Quốc nhưng không gặp bất cứ sự cố nào. Nhưng nếu đang ở Anh, chắc chắn tôi không dám làm như vậy", Lyd khẳng định.

Cùng chung quan điểm, chị Becky, một vị khách người Anh sống tại Việt Nam từ năm 2018 tới nay, cho biết đã từng để quên điện thoại ở quán cà phê nhưng rồi luôn tìm lại được.

"Với tôi, đây là một quốc gia an toàn. Tôi chưa gặp phải sự cố đáng kể nào khi sống tại Việt Nam", vị khách chia sẻ.

Tương tự, anh D., một du khách người Mỹ cho biết, anh từng nhận nhiều câu hỏi của bạn bè sống ở nước ngoài về việc "Việt Nam có an toàn hay không?".

"Họ hỏi tôi, Việt Nam có nguy hiểm không? Tôi trả lời họ bằng cách đi dạo ngoài đường lúc trời tối và tay cầm điện thoại để ghi hình. Dù khu phố đã vắng người nhưng tôi không gặp phải điều gì đáng tiếc. Tôi nghĩ đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu như đang ở Mỹ, chúng tôi khó lòng làm điều tương tự", anh nói.

Trước đó, tờ Travel Off Path (Mỹ) từng xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á cho mùa du lịch năm 2024. Tác giả bài viết của Travel Off Path nhận định rằng, Việt Nam an toàn và ổn định hơn nhiều so với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, những nơi tỷ lệ bạo lực có xu hướng gia tăng.

Theo Chỉ số trật tự và luật pháp Toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á và xếp thứ 7 trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, an toàn giao thông và chất lượng không khí là 2 vấn đề khiến khách nước ngoài băn khoăn nhất khi sinh sống ở đây.