Tài xế xe tải chạy ngược chiều để đi tắt ở TPHCM

Ngày 5/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe tải chạy ngược chiều giữa dòng phương tiện đông đúc gây cản trở giao thông. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi.

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái xe tải chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng tỉnh lộ 10 đi đường Mai Bá Hương. Khi đến giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, phương tiện này bất ngờ chạy ngược chiều rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi.

Tài xế lái xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo quy định, để rẽ vào tuyến đường này, tài xế phải tiếp tục di chuyển thêm khoảng 1km đến giao lộ phía trên để quay đầu xe. Tuy nhiên, nhằm đi tắt và tiết kiệm thời gian, người điều khiển xe tải đã cho phương tiện chạy ngược chiều ngay tại giao lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời điểm trên, khu vực này có đông người qua lại. Vụ việc được một người đi đường quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh, mời tài xế lên làm việc.