Sau Venezuela, Tổng thống Mỹ cảnh báo Colombia

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các phương tiện quân sự ở Cucuta, Colombia, nơi giáp biên giới Venezuela hôm 4/1 (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng hành động quân sự với Colombia và ngầm chỉ trích lãnh đạo nước này.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Colombia hay không, ông Trump trả lời: "Nghe có vẻ ổn đấy".

Sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela ngày 3/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết đang theo dõi sát tình hình ở Venezuela với mối quan ngại sâu sắc.

“Chính phủ Colombia bác bỏ bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho người dân Venezuela”, ông Petro nhấn mạnh.

Sau cuộc đột kích của Mỹ, Colombia đã điều binh lính, phương tiện quân sự đến khu vực biên giới giáp Venezuela nhằm đề phòng làn sóng tị nạn. Colombia cũng tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực dọc biên giới Venezuela, nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự và gây ra nguy cơ mất an ninh hoặc làn sóng tị nạn.

Mỹ hồi tháng 10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, cáo buộc ông từ chối ngăn chặn dòng chảy cocaine sang Mỹ. Động thái này đánh dấu một mức thấp mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Mỹ cáo buộc Colombia đã để các băng đảng ma túy hoạt động và không chấm dứt hoạt động này. Tuy nhiên, Tổng thống Petro phản bác rằng ông đã đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy suốt hàng chục năm qua.

Ngoài Colombia, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Mỹ có thể phát động chiến dịch quân sự thứ hai vào Venezuela nếu các thành viên còn lại trong chính quyền Venezuela không hợp tác với những nỗ lực của ông nhằm "khắc phục" tình hình đất nước.

Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng, Tổng thống lâm thời của Venezuela phải cung cấp cho Mỹ “quyền tiếp cận hoàn toàn” đối với tài nguyên thiên nhiên của nước này.

“Chúng ta cần quyền tiếp cận hoàn toàn. Chúng ta cần tiếp cận dầu mỏ và những thứ khác trong đất nước của họ để giúp họ tái thiết đất nước”, ông Trump nói.

Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc đột kích và đưa ông đến New York để xét xử với cáo buộc liên quan tới vũ khí và ma túy.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela và các công ty Mỹ sẽ được cử đến Venezuela để khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ đang xuống cấp nghiêm trọng của nước này.

Chính phủ lâm thời của Venezuela - do quyền tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo - hôm 4/1 tuyên bố chính phủ nước này sẽ vẫn thống nhất ủng hộ Tổng thống Maduro.

Bà Rodriguez, người lên nắm quyền lãnh đạo lâm thời với sự chấp thuận của tòa án tối cao Venezuela, cũng nói rằng ông Maduro vẫn là tổng thống của Venezuela, đồng thời công khai bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Ông Trump nói với tạp chí The Atlantic trong một cuộc phỏng vấn rằng bà Rodriguez sẽ "phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro" nếu bà không làm "điều đúng đắn".

Hiện chưa rõ kế hoạch của Tổng thống Trump trong kế hoạch điều hành Venezuela. Nga, Trung Quốc và nhiều nước đã lên án cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela, đồng thời kêu gọi Washington trả tự do cho Tổng thống Maduro.