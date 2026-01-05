Sau vụ HH Linh Đàm cấm gửi xe điện, Bộ Xây dựng có động thái mới

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung thêm yêu cầu kỹ thuật cho trạm sạc xe điện và trạm đổi pin.

Đề xuất phải có khu để xe điện trong dự án mới

Theo Bộ này, hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu ô tô, trong đó khoảng 200.000 ô tô điện; khoảng 70 triệu xe máy, trong đó có khoảng 3 triệu xe máy điện.

Phần lớn phương tiện điện tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM và được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu cấp thiết về chỗ đỗ xe và hạ tầng sạc điện.

Trong khi đó, quy chuẩn hiện hành mới chỉ quy định về diện tích và bố trí chỗ để xe thông thường. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn thiếu các quy định đồng bộ về quy hoạch, xây dựng, lắp đặt và an toàn phòng cháy chữa cháy cho hạng mục này trong công trình dân dụng.

Hồi tháng 12/2025, một số chung cư tại Hà Nội phát đi thông báo dừng tiếp nhận gửi xe điện (Ảnh: Tuệ Minh).

Từ đó, Bộ này đề xuất khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất thì được phép đặt tại khu để xe trong nhà chung cư. Khu vực để xe phải bố trí gần lối ra vào, gần đường dốc, thuận tiện cho việc di chuyển. Nếu đặt tại tầng hầm, khu vực này phải bảo đảm điều kiện thông gió tốt, đồng thời thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh cần tách biệt khu vực để xe điện với xe sử dụng động cơ đốt trong (nhiên liệu xăng, dầu). Đồng thời, tách biệt khu vực để xe ô tô điện và khu vực để xe hai bánh điện (xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện), với khoảng cách tối thiểu 2m giữa các khu vực để xe. Trường hợp không đủ khoảng cách theo quy định, phải có tường hoặc vách ngăn đặc, làm bằng vật liệu không cháy, cao tối thiểu 2m để ngăn cách.

Diện tích để xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của chung cư theo quy chuẩn. Giao thông trong khu vực này phải được tổ chức hợp lý, bảo đảm thuận tiện, không cản trở người và phương tiện lưu thông trong nhà chung cư.

Khu vực để xe điện phải được lắp đặt camera giám sát có khả năng phát hiện cháy sớm thông qua nhận diện nhiệt độ, khói, lửa. Ngoài ra, phải có phương án xử lý sự cố cháy, nổ phù hợp với đặc điểm của xe điện và pin điện. Hệ thống thông gió, thoát khói phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Đối với chung cư xây mới, dự thảo quy định bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân, phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh của từng địa phương. Với chung cư hiện hữu, việc bố trí được thực hiện theo điều kiện không gian và hạ tầng kỹ thuật thực tế, nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn nêu trên.

Siết quy chuẩn đối với khu vực sạc xe điện

Đối với khu vực sạc xe điện trong chung cư, phải nằm trong diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp bố trí trong nhà chung cư, khu sạc chỉ được đặt tại tầng hầm 1 hoặc tầng nửa hầm. Nếu bố trí ở tầng hầm sâu hơn, phải có giải pháp kỹ thuật bổ sung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Khu vực sạc phải bố trí gần lối ra vào, không được cản trở lối thoát nạn và đường xe chữa cháy; đồng thời phải tách biệt với các khu vực chức năng khác trong chung cư. Khu sạc ô tô điện phải tách riêng với khu sạc xe hai bánh điện.

Khoảng cách tối thiểu giữa các khu sạc là 2m. Trường hợp không bảo đảm được khoảng cách này, phải có tường hoặc vách ngăn không cháy, cao tối thiểu 2m. Kích thước mỗi chỗ sạc phải được tính toán phù hợp với việc lắp đặt thiết bị sạc và thao tác vận hành an toàn.

Khu vực để xe điện tại nhiều chung cư ở Hà Nội còn hạn chế (Ảnh: Văn Hưng).

Đối với khu sạc xe điện trong nhà, phải được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Camera giám sát phát hiện cháy sớm phải được lắp đặt, với tín hiệu truyền về phòng trực có người trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố.

Đối với khu sạc ô tô điện, cơ quan soạn thảo đề xuất mỗi khu không được bố trí quá 20 chỗ sạc. Diện tích một khoang cháy không vượt quá 1.500m2 nếu bố trí trên mặt đất hoặc không quá 1.000m2 nếu bố trí trong tầng hầm. Các khoang cháy phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy, khoảng trống an toàn hoặc các giải pháp kỹ thuật tương đương theo quy định.

Khu sạc xe hai bánh điện được bố trí tối đa 150 chỗ sạc trong một khu vực. Diện tích một khoang cháy không vượt quá 500m2 nếu ở trên mặt đất hoặc 300m2 nếu ở trong tầng hầm. Khu vực này phải có lối thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài và được trang bị hệ thống thông gió độc lập.

Trước đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Thông tin trên sau đó nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiều. Đa số người dân sử dụng xe điện cho rằng phương án đi ngược lại với xu hướng và mong muốn của thành phố khi từ 1/7, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên của thành phố được áp dụng.

Theo cơ quan chức năng, sự việc chung cư tạm dừng nhận trông giữ xe điện không chỉ xảy ra ở khu HH Linh Đàm, mà rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố gặp tình trạng tương tự.