Tình huống diễn ra vào ngày 4/1 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, thanh niên đi xe máy rẽ phải từ đường nhỏ ra đã không chú ý quan sát và nhường đường cho phương tiện đang đi thẳng trên đường lớn, dẫn tới va chạm nhẹ nhưng khiến hai người đi xe máy ngã lao sang làn ô tô cực kỳ nguy hiểm.

Xe máy loạng choạng ngã lao sang làn ô tô sau một va chạm nhẹ (Video: Nguyễn Vinh).

Người chia sẻ clip cho biết, may mắn là vào thời điểm hai người đi xe máy ngã lao sang làn ô tô, không có xe tải, xe container nào đi tới dù đây là đoạn đường thường có nhiều loại xe này lưu thông.

Hai người đi xe máy đã có thể tự đứng lên ngay sau khi bị trượt ngã ra đường, còn thanh niên đi xe máy đã đi thẳng sau va chạm, dù nhìn thấy người bị ngã.

Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Như vậy, trong tình huống trên có vẻ như nguyên nhân va chạm là thanh niên đi xe máy đã rẽ phải bất cẩn, gây nguy hiểm cho người đang đi thẳng trên đường lớn.

Trong khi đó, va chạm nhẹ ở đầu xe dường như khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái và phanh gấp, khiến xe trượt bánh.

Xe máy thường có thiết kế phanh đĩa phía trước, trong khi trọng tâm xe nằm ở phía sau, nên nếu không bóp phanh đúng kỹ thuật - cả hai phanh cùng lúc, thì rất dễ dẫn đến tai nạn do xe bị trượt, văng bánh sau.

Bóp phanh bên phải là phản xạ tự nhiên trong tình huống bất ngờ, vì hầu hết mọi người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu việc đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao thì cần tập thói quen bóp cả hai bên phanh cùng lúc.

Ở xe ga, hệ thống phanh trước thường là phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh tang trống. Lực bóp phanh cũng như quãng đường phanh của hai loại này khác nhau, cộng với việc trọng lượng xe dồn về phía sau, nên việc bóp phanh trước đột ngột rất nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện đường trơn ướt.

Người sử dụng xe tay ga nên tập thói quen luôn luôn phanh cả trước và sau cùng lúc, với lực phanh vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.