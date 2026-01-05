Khôi phục đảng cho cựu cán bộ địa chính ở Phú Thọ

Đảng ủy xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa có quyết định khôi phục quyền đảng viên đối với ông Triệu Đức Tâm (SN 1977, ở khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao cũ, nay là xã Lâm Thao).

Ông Tâm nguyên là cán bộ địa chính xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao cũ bị kỷ luật khai trừ đảng (tháng 4/2025), buộc thôi việc vào tháng 6/2025 vì lý do không vận động được người thân trong gia đình ký nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại một dự án.

Việc khôi phục quyền đảng viên cho ông Triệu Đức Tâm được tổ chức tại Hội nghị tổng kết công tác đảng của Chi bộ 3 Tứ Xã (Đảng bộ xã Phùng Nguyên) diễn ra ngày 4/1.

Ông Triệu Đức Tâm nhận quyết định khôi phục quyền đảng viên chiều 4/1 (Ảnh: T.C.).

Theo quyết định Đảng ủy xã Phùng Nguyên, ông Tâm được tham gia sinh hoạt đảng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng và quy định hiện hành của đảng. Tuổi đảng của đảng viên Triệu Đức Tâm được tính liên tục từ ngày 4/4/2025.

Tại hội nghị, ông Tâm khẳng định việc kỷ luật khai trừ đảng, buộc thôi việc không đúng quy định đã ảnh hưởng lớn tới công việc, uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông suốt thời gian qua. Vì thế, ông mong muốn các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Phú Thọ sẽ có hình thức xử lý đối với các cá nhân, tổ chức đã làm sai.

Được biết, ông Tâm bị khai trừ đảng, buộc thôi việc do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật khu văn hóa, thể dục thể thao và dân cư mới khu Đồng Nhà Vam, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao cũ (nay là xã Lâm Thao).

Sau khi bị kỷ luật, ông Tâm không ngừng đấu tranh. Người đàn ông này mong muốn sẽ được trở lại làm công việc cũ nhằm tiếp tục cống hiến cho người dân và địa phương.