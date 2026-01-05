Phát hiện hai tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Dương lịch

Sáng 5/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 7h ngày 4/1, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 làm nhiệm vụ tại phường Nam Hồng Lĩnh đã dừng kiểm tra xe buýt biển kiểm soát 37H-096.xx do tài xế Đ.M.T. (SN 1976, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông từ ga Vinh đi thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Qua đó, cảnh sát phát hiện tài xế T. có nồng độ cồn 0,051mg/l khí thở. Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.

Tài xế xe buýt bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Xe buýt nêu trên thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty cổ phần tại Nghệ An.

Hôm 3/1, ông C.V.S. (SN 1971, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe buýt biển kiểm soát 37H-104.14 (cũng thuộc công ty nêu trên) chạy tuyến Hà Tĩnh - thành phố Vinh (cũ), di chuyển trên quốc lộ 1.

Khi đến phường Nam Hồng Lĩnh, tài xế S. bị cảnh sát phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn 0,025 mg/l khí thở.

Hai tài xế này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái, tạm giữ phương tiện.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), hai sự việc tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông rất nghiêm trọng.

Ông Dũng cho hay xe buýt là phương tiện giao thông công cộng, mỗi xe thường chở nhiều hành khách, do đó tài xế cần gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Bởi nếu không may xảy ra sự cố, nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản rất cao.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng lập biên bản 560 trường hợp vi phạm giao thông, gồm 171 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 105 trường hợp chạy quá tốc độ, còn lại là các lỗi khác.

Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người bị thương, một người tử vong.