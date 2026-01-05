Thử nghiệm giao hàng bằng drone "made in Vietnam" tại TPHCM

TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng drone

Sáng 5/1, tại Khu Công nghệ cao TPHCM, các nhà phát triển máy bay không người lái (drone) trên địa bàn thành phố đã tổ chức buổi thử nghiệm ứng dụng drone vào hoạt động giao hàng.

Buổi thử nghiệm có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng.

Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố và các nhà phát triển drone đã trao đổi về tiềm năng phát triển kinh tế tầm thấp tại TPHCM thông qua việc chế tạo, sản xuất các máy bay không người lái "made in Vietnam".

Thiết bị được sử dụng tại buổi thử nghiệm là những sản phẩm máy bay không người lái có tính năng chở hàng, do Công ty Saolatek và RealTime Robotics nghiên cứu, chế tạo.

Theo kịch bản thử nghiệm, máy bay không người lái sẽ nhận kiện hàng là sản phẩm điện tử, sau đó sử dụng tính năng lái tự động (không cần người điều khiển) để đưa kiện hàng đến nơi giao nhận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút bắt đầu cuộc thử nghiệm.

Theo nhà sản xuất Saolatek, chiếc drone được thử nghiệm có thể nâng kiện hàng tải trọng đến 12kg, bay trong thời gian 40 phút, bán kính hoạt động trên 10km. Đại diện doanh nghiệp khẳng định sản phẩm này có thể bán với mức giá 100 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự đang được cung ứng trên thế giới.

Chiếc máy bay không người lái có thể vận hành bằng điều khiển từ xa hoặc bay tự động theo tọa độ được lập trình trước.

Để chuẩn bị cho chuyến bay thử này, nhà phát triển drone đã phải xin cấp phép từ Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), đồng thời chỉ bay trong khu vực sandbox dành riêng cho việc thử nghiệm drone tại Khu Công nghệ cao. Đây cũng là sandbox hiếm hoi dành cho việc thử nghiệm drone trên cả nước.

Chiếc drone thả kiện hàng đúng vị trí đã định trên nóc một tòa nhà cao tầng cách điểm xuất phát gần 200m.

Tại buổi thử nghiệm, chiếc drone của RealTime Robotics cũng trình diễn việc giao 3 kiện hàng gồm đồ uống, thuốc men và đồ điện tử.

Chia sẻ tại buổi thử nghiệm, ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập RealTime Robotics, bày tỏ trân trọng sự có mặt của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM tại sự kiện.

Theo ông Quốc, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động phát triển công nghệ và ứng dụng kinh tế tầm thấp của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cho thấy hiệu quả từ sự ra đời của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.