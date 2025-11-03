Lũ chảy xiết dâng ngang ngực, lực lượng chức năng căng mình sơ tán dân

Mưa lớn, dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ từ trên núi xuống khu dân cư, tạo thành dòng chảy xiết. Khu dân cư đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng ngập nặng.

Lực lượng Công an phường Hòa Khánh, Ban chỉ huy Quân sự phường và Trung đoàn Bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã lội vào vùng ngập sâu nhất để sơ tán người dân ra bên ngoài.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, mực nước ở trụ đo lũ cao nhất là hơn 1m. Có vị trí nước đã dâng tới ngực của người trưởng thành và chảy rất xiết.

Lực lượng chức năng căng dây thừng làm điểm bám để tiến vào sâu trong khu dân cư.

Xe máy người dân chưa kịp di dời ra bên ngoài đã chìm trong nước.

Một gia đình đã kịp treo xe máy lên cao, tránh bị hư hại tài sản.

Tài sản của người dân trong kiệt 161 đường Mẹ Suốt được bộ đội hỗ trợ dùng thúng mang ra ngoài.

Đồn Biên phòng Hải Vân giúp sơ tán người già tại khu dân cư kiệt 127 đường Mẹ Suốt ra khỏi vùng nguy hiểm.

Áo phao được chính quyền địa phương khẩn trương đưa đến các hộ dân.

Chính quyền cơ sở hỗ trợ nước uống cho các hộ dân.

Cháo cũng được phát tới tận tay người dân nằm trong vùng bị ngập sâu.

Đến 10h ngày 3/11, trời có dấu hiệu giảm mưa nhưng nước tại nhiều khu dân cư trên đường Mẹ Suốt chưa rút.