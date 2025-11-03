Lũ chảy cuồn cuộn ở Đà Nẵng, dân dìu nhau băng qua dòng nước xiết

Nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn đổ xuống từ khu vực núi, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua đường phố khu dân cư ở đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Do nước chảy quá mạnh, nhiều người dân phải hỗ trợ nhau, chậm rãi nhích từng chút một qua những điểm nước chảy xiết.

Một số người tự đi qua dòng chảy xiết bị nước xô ngã.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ đêm qua đến sáng 3/11, thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập sâu.

Tại tuyến đường Âu Cơ, khu vực gần chợ Thanh Vinh vị trí ngập cao nhất hơn 0,5m và nước xoáy sâu khiến giao thông gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Theo người dân, mưa lớn khiến nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống và gây ngập hơn 0,5m từ 5h ngày 3/11, đã có hàng trăm lượt xe chết máy, nhiều người bị ngã khi cố băng qua dòng nước.

Một xe buýt chết máy giữa dòng nước.

Nhiều xe chết máy được người dân dắt vào vỉa hè, chờ nước rút đưa đi sửa.

Lực lượng chức năng đã căng dây hạn chế người dân qua khu vực ngập tại chợ Thanh Vinh, phường Liên Chiểu.

Thời điểm ngập đúng giờ cao điểm người dân đi làm, khiến giao thông ùn tắc tại khu vực chợ Thanh Vinh.

Tại đường số 2 khu công nghiệp Hòa Khánh, nước chảy xiết khiến công nhân không thể di chuyển.

Điểm sạt lở trên tuyến đường Âu Cơ.

Nước chảy mạnh cũng gây sụp một hố lớn, ngay khu vực giáp với tòa nhà B1, khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh.

Theo ghi nhận, hố sụp rộng khoảng 2m, sâu hơn 2m, dòng chảy mạnh đã khiến phần taluy phía dưới của chung cư bị khoét hàm ếch, đất đá và gạch vụn tràn xuống khu vực phía dưới của chung cư.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, người dân khu chung cư đã khẩn trương dùng bao cát để đắp tạm thời để ngăn phần sạt lở và nước tràn vào hầm để xe.