Ô tô "chết" la liệt, bùn và rác phủ kín khắp nơi sau lũ

Sáng 31/10, khi nước lũ bắt đầu rút, hàng chục ô tô đậu tại khu vực bùng binh Vĩnh Điện, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng trong tình trạng chết máy, nhiều chiếc hư hỏng nặng do ngâm nước nhiều ngày.

Theo người dân địa phương, trước khi lũ về, nhiều chủ xe đã chọn bùng binh Vĩnh Điện, khu vực cao hơn mặt đường và gần cầu Vĩnh Điện, làm nơi gửi tạm ô tô để tránh ngập. Tuy nhiên, nước lũ năm nay dâng quá nhanh và cao vượt mọi dự báo khiến khu vực này cũng chìm sâu trong nước.

Anh Nguyễn Văn Hậu, người dân phường Điện Bàn cho biết nhà anh cách bùng binh Vĩnh Điện khoảng 3km. Chiều 26/10, anh mang xe ra khu vực này gửi tránh lũ.

“Tôi thấy chỗ đó cao, lại xa sông nên khá yên tâm. Nhưng mấy ngày sau xem hình trên mạng, thấy xe nổi lềnh bềnh mà lòng như lửa đốt. Đến sáng 31/10, khi nước rút, tôi ra thấy xe ngập toàn bộ nội thất, dàn đèn trước bị va móp”, anh Hậu nói.

Một số người có xe gầm cao đã chủ động mang bình điện ra kích nổ để kiểm tra, song hầu hết đều thất bại do hệ thống điện bị ngấm nước hoàn toàn.

Ông Trần Văn Nhân, trú tại phường Điện Bàn, cho biết lũ năm nay thực sự khủng khiếp, nước dâng quá nhanh khiến ai nấy trở tay không kịp. Nhiều khu dân cư hai bên sông Vĩnh Điện bị ngập sâu 2-3m, có nơi nước ngập tới mái nhà.

Trên quốc lộ 1 đoạn phường An Thắng nước vẫn chưa rút hẳn, tài xế bất lực nhìn phương tiện bị "chết" ngay giữa dòng nước.

Bùn dày cả tấc trên nhiều tuyến đường đi qua phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.

Đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn chỉ còn được một khoảng đường nhỏ có thể di chuyển bình thường, còn lại đều bị bao phủ bởi lớp bùn dày.

Theo người dân địa phương, trận lũ này được xem là cao nhất trong lịch sử, vượt cả mốc lũ năm 1964. Hàng trăm hộ dân quanh khu vực sông Vĩnh Điện phải di dời khẩn cấp trong đêm, nhiều tài sản, phương tiện bị thiệt hại nặng.

Nhiều khu dân cư ngập rác sau khi nước lũ rút.

Dòng nước chảy mạnh, kéo hư cả tấm cửa sắt của người dân.

Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, phường Điện Bàn ngập trong bùn non.

Rác ở khắp mọi nơi khiến thầy cô chưa thể khắc phục trong thời gian ngắn để đón học sinh trở lại.

Hàng ghế đá bám đầy bùn, rác từ khu vực sông trôi thẳng vào trường, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người xót lòng.