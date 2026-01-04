3 du khách kiệt sức, lạc đường khi leo núi Bà Đen ở Tây Ninh ngày đầu năm

Ngày 4/1, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, từ 1/1 đến 3/1, Đội Cứu nạn cứu hộ của đơn vị đã hỗ trợ 3 trường hợp du khách bị đuối sức, mất nước và lạc đường trong quá trình leo núi.

Theo Ban Quản lý, thời điểm đầu năm, lượng người leo núi tăng đột biến, trong khi một số du khách chưa chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống, kỹ năng di chuyển, dẫn đến nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi xuất phát muộn.

Tượng phật bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: An Huy).

Để đảm bảo an toàn cho du khách và giữ gìn môi trường, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đề nghị du khách, các nhóm phượt thủ nghiêm túc thực hiện Thông báo số 38/TB-BQL ban hành ngày 9/12/2025.

Cụ thể, du khách chỉ được leo núi theo cung đường cột điện, tuyến từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại; thời gian xuất phát từ 5h đến 11h. Ban Quản lý lưu ý tuyệt đối không bắt đầu leo núi sau 11h, bởi việc xuất phát muộn dễ khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, tiềm ẩn nguy cơ lạc đường, tai nạn.

Bên cạnh đó, du khách bắt buộc phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của ban quản lý trước khi thực hiện hành trình.

Tuyến cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: An Huy).

Ban quản lý cũng khuyến cáo du khách cần chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống, dụng cụ sơ cứu cá nhân; trường hợp sức khỏe không đảm bảo thì không nên tham gia leo núi. Đồng thời, nghiêm cấm mang theo, sử dụng chất cấm, vật dụng dễ gây cháy nổ; không chặt phá cây rừng, hoa màu và không vứt rác bừa bãi.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, hướng dẫn hoặc gặp sự cố như lạc đường, tai nạn, kiệt sức, du khách có thể liên hệ Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen qua đường dây nóng 02763875678 (24/24).