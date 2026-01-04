Khống chế nam thanh niên lấy taxi công nghệ người khác bỏ chạy ở TPHCM

Ngày 4/1, Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) đang lấy lời khai nam thanh niên tấn công tài xế taxi công nghệ rồi lấy xe nạn nhân bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 3/1, N.V.H. (30 tuổi, ngụ TPHCM) đặt taxi công nghệ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa. Khi vừa dừng xe và mở cửa, tài xế bất ngờ bị người này tấn công.

Do hoảng sợ, tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường. Lúc này, H. lái xe rời đi, chạy ra đường 2 Tháng 9 theo hướng về phường Bà Rịa (TPHCM).

Hình ảnh lực lượng CSGT khống chế nam thanh niên cướp taxi công nghệ (Ảnh: CTV).

Sau khi bị lấy mất xe, tài xế đã trình báo với Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM). Qua định vị, lực lượng CSGT đã huy động nhiều phương tiện truy đuổi, triển khai các phương án đón đầu từ xa chiếc taxi bị cướp.

Quá trình bỏ trốn, H. chạy xe với tốc độ cao rồi rẽ vào hẻm 833, đường Bùi Thiện Ngộ, phường Rạch Dừa. Do hẻm cụt, phương tiện buộc phải dừng lại.

Lực lượng CSGT nhanh chóng tiếp cận, đập kính ô tô để khống chế, đưa đối tượng ra ngoài và bàn giao cho Công an phường Rạch Dừa xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, lực lượng công an nhận định đối tượng có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được hành vi. Kiểm tra nhanh, đối tượng âm tính với ma túy. Theo UBND phường Rạch Dừa, hiện Công an phường tiếp tục làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.